Governo | Conte | domani elaborerò proposta da sottoporre a Mattarella

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Il risparmio, speso frutto di una vita di lavoro, deve essere tutelato. Questo sarà uno di principali impegni di questo Governo. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito". Lo ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte che stasera vedrà una delegazione di risparmiatori truffati dalle banche.

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Domani mattina incontrerò il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco". Lo ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte.

Sabato il giuramento del Governo Conte : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte accelera sulla formazione della squadra di Governo. A quanto trapela da fonti parlamentari, l’esecutore

Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie chiuse consultazioni alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Salvini-Di Maio, "squadra la fa il premier"

Salvini : Conte propone ministri - Governo rappresenti il meglio : Roma, 24 mag. , askanews, 'Lasciamo al professor Conte l'onore e l'onere di proporre a chi di dovere nomi e ruoli di chi si farà carico di realizzare quello che gli italiani aspettano'. Lo ha detto il ...

Governo - la lunga giornata di Giuseppe Conte : Intanto in un video postato su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini ribadisce la sua fiducia a Paolo Savona , indicandolo come come prossimo ministro dell'Economia. " Savona è la figura in ...

Governo - Padellaro : “Conte si è definito ‘avvocato del popolo’? Attento a non finire come Marat e Philippe Égalité” : “Giuseppe Conte? Credo che il titolo odierno del Fatto, “L’equilibrista”, sia azzeccato. La parola può avere due significati: uno che si tiene in equilibrio perché sta per cadere da una parte o dall’altra oppure uno che ha effettivamente qualità di equilibrio”. Sono le parole del presidente de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, ospite de L’Aria che Tira, su La7. E spiega: “Speriamo che il ...

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "A Conte l'onore e l'onere di proporre, a chi di dovere, nomi e ruoli di chi si farà carico realizzare quello che gli italiani si aspettano". Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. "Noi offriremo consigli, proposte, suggerimenti", ha sottolineato.

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – A Giuseppe Conte "abbiamo detto quello che era ovvio: che staremo all'opposizione, che faremo un'opposizione dura perchè siamo alternativi a quel contratto che stava oggi sul tavolo accanto al premier incaricato". Lo dice Matteo Orfini, presidente assemblea Pd, a Carta Bianca su Rai3. Preoccupato da Paolo Savona all'Economia? "Sono più preoccupato dal fatto che Salvini e Di

Governo - Conte vedrà "vittime" banche : Al termine delle consultazioni, il presidente incaricato Conte vedrà anche alcuni rappresentanti delle vittime delle banche. L'incontro con i delegati dei risparmiatori delle banche venete e di Etruria dovrebbe avvenire alla Camera.

GOVERNO Lega-M5s, TOTOMINISTRI del PREMIER Giuseppe CONTE: ultime notizie e CONSULTAZIONI oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni

Sondaggi - 6 italiani su 10 dicono sì al Governo Conte. M5s fermo al 32 - 5% - la Lega vola al 24. Il Pd in calo - è al 17 : Il 61 per cento degli italiani – circa 6 su 10 – si dichiara favorevole alla nascita del governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte. A dirlo è l’ultimo Sondaggio dell’istituto Demopolis per L’Espresso. Consenso che si riflette anche su Movimento 5 stelle e Lega, che nelle intenzioni di voto superano insieme il 56 per cento: 32,5 alla formazione guidata da Luigi Di Maio – dato pressoché simile a quello ...