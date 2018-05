Governo Conte | chi saranno i ministri

Governo : Fornero su Conte - ma non avevano detto basta prof? : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – ‘Si è detto molto ‘sarà un Governo politico, basta con i professori, professori senza cuore!’ Evidentemente i grillini hanno trovato professori con il cuore. Credo che alla Lega la questione del cuore interessi molto meno. Io non conosco il professor Conte, gli auguro di lavorare bene per gli italiani”. Così Elsa Fornero, ex ministro del Governo Monti, ad Agorà su Rai 3.‘Non so ...

Governo - Conte incontra i partiti. Berlusconi : non avrà il sostegno di Forza Italia : Prima giornata di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Gli incontri alla Camera andranno avanti fino a stasera alle 19, quando la delegazione del M5S...

Governo - Casaleggio : “Conte? Sarà all’altezza della situazione. In 9 anni Movimento al Governo” : “Sono contento che si sia sbloccata questa situazione. Sono sicuro che Conte Sarà all’altezza della situazione, gli faccio un grande augurio di portare avanti il suo compito con serietà e professionalità, cosa che penso abbia”. Sono le parole di Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, a margine di un convegno sull’e-commerce alla Luiss di Roma. “Sono anche molto contento di pensare a come il ...

Governo M5s-Lega - faremo i Conte con l’Europa? : Dopo il Conte abbiamo il Conte. Complice un viaggio sono indietro almeno di una richiesta di scuse. Quella a Matteo Salvini. Non pensavo, non credevo, che avrebbe avuto la forza di mettere in soffitta il Caimano. Siccome l’avevo scritto, riconosco l’errore. Le prime parole di Giuseppe Conte all’uscita dallo studio alla Vetrata hanno immediatamente riproposto la formidabile domanda ideata da Alberto Bagnai, e poi ripresa da Claudio Borghi, nel ...

Governo - Conte alla Camera. Consultazioni coi partiti - la diretta : Il premier incaricato incontra i partiti. Renzi: "Opposizione dura, ora loro diventano l'establishment" Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti - di A.COPPARI IL PUNTO Primo: farsi rispettare - ...

Governo Conte - Renzi 'Opposizione dura adesso Lega e M5S sono la casta. E falliranno' : Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il Governo delle larghe intese populiste. Noi ...

Governo : Giuseppe Conte alla Camera per consultazioni. Di Maio : 'Su Savona d'accordo con Salvini : E tra i nodi principali sembra esserci quello del ministero dell'Economia che la Lega rivendica per PAOLO Savona. "Con Salvini e la Lega - ha detto in proposito questa mattina Luigi Di Maio - siamo ...

Di Maio : tra nomi c'è sicuramente Savona. Tempi Governo dipendono da Conte e Quirinale : Così Luigi Di Maio, responsabile del M5S, risponde ai giornalisti che in Transatlantico gli chiedono se sarà l'economista Paolo Savona ad andare al dicastero dell'Economia.

Pensioni - verso il Governo Conte : attese novità sullo stop alla Fornero Video : Ormai è certo: si va verso un Governo giallo-verde [Video]che riaccende le speranze di chi da anni attende ormai il superamento della riforma Pensioni targata Fornero varata nel 2011 dal Governo tecnico guidato dal professore Mario Monti sostenuto da una maggioranza parlamentare i larghe intese che andava dal Partito democratico a Forza Italia. Governo politico sara' quello che sta per nascere con la guida del professore Giuseppe Conte, come ...

Governo - Conte alla Camera. Via alle consultazioni coi partiti : Il premier incaricato è arrivato a Montecitorio in taxi, ma con a seguito le auto di scorta Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Silvio Berlusconi : "Il Governo Conte non avrà il sostegno di Forza Italia" : Forza Italia ha avuto un atteggiamento "responsabile", che è stato "determinante" per la formazione del nuovo governo, ma non darà la fiducia all'esecutivo. Ad annunciarlo, in una nota, è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi."L'atteggiamento responsabile di Forza Italia, che ha rinunciato a porre veti o pregiudiziali, è stato determinante nel consentire al Capo dello Stato di assegnare l'incarico di ...

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più alibi - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...

Governo Lega M5S : il Colle incarica Conte Premier. Chi saranno i ministri? : Il giorno tanto atteso è arrivato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo ore di tumultuosa polemica sui giornali, ha deciso di conferire l’incarico per la presidenza del consiglio al professore Giuseppe Conte, il futuro premier del Governo Lega M5S. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo l’interesse degli italiani in tutte le sedi Ue e internazionali, dialogando con le ...

