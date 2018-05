Governo | consultazioni del premier ' in pectore' Conte dalle ore 12

Dalle consultazioni alla fiducia : ecco il timing per la nascita del nuovo Governo : Il conferimento dell'incarico di formare il governo a Giuseppe Conte avvia un nuovo timing istituzionale. Si parte subito con le consultazioni . Il presidente del Consiglio incaricato incontrerà già ...

Governo. Ancora un giro di consultazioni per Mattarella. Ora tocca a Casellati dopo Fico : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". "Abbiamo consegnato il nostro destino e quello del Paese a Mattarella- conclude Salvini- Noi ...