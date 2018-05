Governo : Confartigianato veneto - poca 'impresa' nel nuovo 'contratto' e poca 'famiglia' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Le aziende che rappresentiamo hanno bisogno innanzi tutto di certezza, stabilità, e regole chiare. Poi di un Governo che affronti alcune questioni chiave. Quali? Ribadiamo le richieste che abbiamo fatto in campagna elettorale – afferma il Presidente - attraverso il nostr

Governo : Confartigianato veneto - poca ‘impresa’ nel nuovo ‘contratto’ e poca ‘famiglia’ : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – “Impresa 4.0, welfare aziendale, semplificazioni burocratiche e normative, giustizia veloce e di prossimità, infrastrutture strategiche: in un momento delicatissimo e strategico per il futuro del Paese e, di riflesso, per un territorio ancora non pienamente rientrato nei binari della ripresa, le scelte che compirà il neo Governo Conte nel merito di quelle che riteniamo le nostre priorità, potranno fare ...

Governo : Confartigianato veneto - poca ‘impresa’ nel nuovo ‘contratto’ e poca ‘famiglia’ (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Dual tax? – prosegue Bonomo – Valuteremo gli effetti quando sarà più chiara. Noi puntiamo non solo ad una riduzione delle tasse ma ad un sistema fiscale più equo e che non imponga, dietro lo schermo del contrasto all’evasione, onerosi obblighi di comunicazione a carico delle imprese. Vanno eliminati gli ostacoli alla produzione garantendo, in primis, parità di trattamento nella ...

Governo : Confartigianato Veneto - meno burocrazia - giù peso fisco - 3 - : ... promuovendo l'export, incentivando l'innovazione tecnologica e puntando, contemporaneamente, a valorizzare il lavoro artigiano che, con la sua flessibilità, è il vero valore aggiunto dell'economia ...

Governo : Confartigianato Veneto - meno burocrazia - giù peso fisco (3) : (AdnKronos) – E ancora ‘per tornare a crescere, quindi, è necessario sostenere crescita e competitività, riducendo la pressione fiscale, tagliando il costo del lavoro, promuovendo l’export, incentivando l’innovazione tecnologica e puntando, contemporaneamente, a valorizzare il lavoro artigiano che, con la sua flessibilità, è il vero valore aggiunto dell’economia italiana”.‘In particolare per quanto ...

