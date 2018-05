Governo | con 4 del Misto | maggioranza sale a 171 senatori

Governo : Confindustria Palermo - giudizi a priori ingiusti - valuteremo da atti : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Qualsiasi giudizio dato a priori è sempre ingiusto. E' sempre bene analizzare i fatti. Le capacità di Conte? Le valuteremo dagli atti concreti. Non per forza bisogna essere un politico navigato con 30 anni di esperienza sul campo per fare qualcosa di buono. In questi

Governo - Grasso (LeU) : “No convinto - ci preoccupa idea di democrazia”. Porta aperta dalle Autonomie a Conte : No di Grasso e di Leu, Porta aperta dalle Autonomie. Come prevedibile, il leader di Liberi e Uguali ha ribadito che i deputati e i senatori a lui legati faranno opposizione al Governo gialloverde di M5s-Lega: “Il nostro No a Conte è nel merito. Nell’accordo di programma, impropriamente definito ‘contratto’, ci preoccupa come sono trattati temi come le discriminazioni, i diritti civili, la sicurezza, la progressività ...

Cannabis light - il Governo dice sì a produzione e commercio. E il boom continua : Ad un anno dall'esplosione del fenomeno della marijuana light, il governo per la prima volta norma le infiorescenze dando nuove specifiche ai produttori italiani con una circolare emanata dal ministero delle Politiche agricole.continua a leggere

Made in Italy : Forum Pa - un Libro Bianco per il Governo - Italia Economia n. 21 del 23 maggio 2018 : Puntare su una Pa rinnovata e aperta e sulla trasformazione digitale come strumento abilitante per lo sviluppo del Paese: questa l'unica via per raggiungere entro il 2030 gli Obiettivi di Sviluppo ...

Governo : Confindustria Palermo - giudizi a priori ingiusti - valuteremo da atti : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – “Qualsiasi giudizio dato a priori è sempre ingiusto. E’ sempre bene analizzare i fatti. Le capacità di Conte? Le valuteremo dagli atti concreti. Non per forza bisogna essere un politico navigato con 30 anni di esperienza sul campo per fare qualcosa di buono. In questi anni abbiamo assistito a cose buone fatte da Berlusconi, da Renzi, da Gentiloni. Vediamo cosa faranno e li giudicheremo alla prova ...

Governo M5S-LEGA - CONSULTAZIONI PREMIER CONTE/ Totoministri - Colle avvisa : “Nessun veto - ma no a diktat” : GOVERNO Lega-M5s, Totoministri del PREMIER Giuseppe CONTE: ultime notizie e CONSULTAZIONI oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:30:00 GMT)

Governo M5s-Lega - attaccare Conte non farà che avvicinarlo al suo popolo : Ringrazio Dio e la mia proverbiale pigrizia per non essermi cancellato, a laurea conquistata, dal gruppo Facebook Unifi-Giurisprudenza, il gruppo degli studenti di legge dell’Università di Firenze. In calce alla domanda “Sapete dirmi quali sono le domande più gettonate scelte dal Conte nel pre-appello che fa sostenere a fine maggio?” si annoverano battute degne di Spinoza.it. La mia preferita: “Tranquilli raga che a questo appello chiede la ...

Governo Conte - sei italiani su dieci sono favorevoli alla sua nascita : Metà degli elettori valutano positivamente i Contenuti del contratto tra M5S e Lega, che continua a crescere nelle intenzioni di voto. Ecco tutti i dati dell'istituto Demopolis guidato da Pietro Vento Iva, multe e previdenza: ecco le tasse che Giuseppe Conte "dimenticò" di pagare " Perché il caso Stamina è la macchia più grave per Giuseppe Conte"

Governo : Svp - Conte aperto e attento a nostre esigenze : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – La Svp ha ricavato una “buona impressione” dal colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, e lo ha trovato “molto aperto, attento, informato anche sulle situazioni locali”, anche se gli è stato fatto notare che “nessun riferimento alle autonomie speciali è presente nel programma”. Lo hanno sottolineato la senatrice Julia Unterberger e il deputato ...

Governo Conte - sostegno sì o no : la decisione di Forza Italia : Fi voterà no alla fiducia al Governo M5S-Lega. Lo annuncia ufficialmente Silvio Berlusconi con una nota diffusa da Fi prima del suo arrivo a Roma per le consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Questi primi segnali non sono affatto incoraggianti, e quindi non possiamo che confermare la nostra scelta di votare no alla fiducia e di stare all’opposizione” scrive il Cavaliere. (continua dopo la foto)“Al ...

Governo - Mattarella a Lega e M5S : «Il problema non sono i veti ma i diktat a Conte» : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Il Quirinale avverte Lega e M5S: «Il problema non sono i veti ma i diktat a...

“Le contraddizioni del populismo minano il Governo” : «Il nuovo governo italiano non durerà a lungo, per due motivi: primo, gli elettorati di M5S e Lega hanno interessi divergenti, e queste contraddizioni diventeranno ingestibili; secondo, gli obiettivi economici non sono realizzabili, perché mancano le risorse». È il giudizio di Ian Bremmer, politologo della New York University e fondatore di Eurasia...

Boldrini contro Salvini e Di Maio : "Al Governo leader maschilisti" : "Nel nuovo governo rischiano di entrare dei leader di partito che si vantano di essere maschilisti". Nel corso dell'intervento al convegno Donne costituenti alla Camera del Lavoro di Milano, Laura Boldrini è tornata ad attaccare a testa bassa Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che in queste ore stanno formando il governo, accusandoli, appunto, di vantarsi di "essere maschilisti" e di portare "avanti il maschilismo come una bandiera".Durante ...

Governo - Mattarella a Lega e M5S : «Il problema non sono i veti ma i diktat a Conte» : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Il Quirinale avverte Lega e M5S: «Il problema non sono i veti ma i diktat a...