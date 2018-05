Governo | ci sarà Savona?

Governo Conte : chi saranno i ministri : In attesa che il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte sciolga la riserva dopo il suo giro di consultazioni, si continua a parlare dei ministri del futuro Governo. In bilico Economia ed Esteri, si discute anche sui ministeri di Giustizia, Istruzione, Beni culturali e altro ancora. Ecco tutti i nomi in lizza.Continua a leggere

Governo - Casaleggio : “Conte? Sarà all’altezza della situazione. In 9 anni Movimento al Governo” : “Sono contento che si sia sbloccata questa situazione. Sono sicuro che Conte Sarà all’altezza della situazione, gli faccio un grande augurio di portare avanti il suo compito con serietà e professionalità, cosa che penso abbia”. Sono le parole di Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, a margine di un convegno sull’e-commerce alla Luiss di Roma. “Sono anche molto contento di pensare a come il ...

Governo Lega M5S : il Colle incarica Conte Premier. Chi saranno i ministri? : Il giorno tanto atteso è arrivato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo ore di tumultuosa polemica sui giornali, ha deciso di conferire l’incarico per la presidenza del consiglio al professore Giuseppe Conte, il futuro premier del Governo Lega M5S. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo l’interesse degli italiani in tutte le sedi Ue e internazionali, dialogando con le ...

Lega-M5S - sicurezza - welfare e poca politica estera ecco come sarà il Governo Conte : Al contrario il massimo livello di vaghezza si trova nei settori della politica estera , 64,4%, , del lavoro 65,8% del welfare e dell'istruzione , 66,7%, . Ma nel contratto di governo l'espansione ...

Salvini : "Il nostro sarà il Governo dell'orgoglio. E ricostruiremo l'Ue" : 'Noi non andiamo a sfasciare niente, andiamo a ricostruire una posizione dell' Italia in Europa , con orgoglio e dignità, senza essere subalterni'. Queste le parole di Matteo Salvini , lasciando la ...

Governo - Di Maio : 'Non sarà facile - Mattarella ha rispettato Carta' : "Non dico che sarà tutto facile, abbiamo assistito a un livello di attacco inimmaginabile, si voleva trasformare in un sol giorno Conte nel male di questo Paese ma abbiamo resistito e Mattarella è ...

A Conte l'incarico da Mattarella : "Governo sarà fondato sul contratto - confermerò collocazione europea dell'Italia" : Incarico come da prassi "accettato con riserva". "Dialogando con le istituzioni Ue e con gli altri Paesi mi propongo di essere l' avvocato difensore del popolo italiano", ha detto il premier incaricato

Governo - Salvini : “Conte premier? Non sarà mero esecutore del contratto”. E rilancia Savona per l’Economia : Giuseppe Conte mero esecutore del contratto di Governo? “No e dovrà essere indipendente dalle decisioni prese da me e da Di Maio, ma ovviamente si parla di una maggioranza politica e quindi noi rispondiamo ai cittadini italiani”. Così Matteo Salvini delinea il perimetro di azione del premier incaricato Giuseppe Conte. Per il Governo M5S-Lega c’è un altro problema non da poco: i soli sei voti di maggioranza al Senato. ...

Salvini : sarà premier a fare squadra Governo ma non accetto veti : Roma, 23 mag. , askanews, 'Lasciamo che il presidente incaricato faccia il suo lavoro, incontri altri oltre me, spero che metta su la squadra migliore, ma non ci possono essere veti'. Lo ha detto ...

Contratto di Governo - “la pensione a “quota 100?? Con i 5 miliardi previsti sarà solo per chi ha compiuto 64 anni” : In pensione con la “quota 100” come somma di età e anni di contribuzione? “Sotto c’è il trucco, perché il Contratto di governo Lega-M5s prevede che per l’operazione siano stanziati solo 5 miliardi. E consentire l’uscita dal lavoro a tutti i sessantenni con 40 anni di contributi costerebbe molto di più. E’ evidente che verrà fissata un’età minima di uscita, molto probabilmente a 64 anni con almeno ...

Governo : il Presidente del Consiglio sarà Conte? Non è più così scontato : Giuseppe Conte è l’uomo del momento. È lui la figura scelta da M5S e Lega come premier. Negli ultimi giorni però il giurista sta facendo parlare tantissimo di sé e non solo per meriti. In particolare, molti giornali hanno sollevato dubbi sulla veridicità di quanto scritto nel suo curriculum vitae riguardo il percorso di studi. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella si è preso tempo per riflettere sul potenziale futuro Presidente del ...

Governo - Grillo (M5s) : “Conte premier? State tranquilli - nessuna apocalisse. Sarà un presidente autonomo” : “Ho letto diversi tentativi diffamatori sul professor Conte. Mattarella temporeggia? Non c’entra nulla. Si deve prendere il suo tempo. Non è una pausa di riflessione, ma una pausa fisiologica che sapevamo ci sarebbe stata. Non vi Sarà nessuna apocalisse. Il presidente del Consiglio Sarà autonomo”. Così Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, all’ingresso di Montecitorio. “Conte è espressione di un accordo ...

Gli elettori di centrodestra saranno di lotta e di Governo : La formazione di una maggioranza parlamentare costituita dal Movimento cinque stelle e dalla Lega evidenzia ancora una volta come le coalizioni elettorali siano destinate a frantumarsi dopo le elezioni, rappresentando semplicemente dei taxi per entrare in Parlamento.Questo è particolarmente evidente nel Rosatellum, la legge elettorale ideata da Rosato, sostenuta da Pd, Lega e Forza Italia e approvata, con ripetuti voti di fiducia sia alla ...