Governo | Brunetta | “Esecutivo mostruoso Salvini ha cambiato la storia del centrodestra

Governo di maio salvini quirinale brunetta toti berlusconi : Una proroga, breve, per l’estremo tentativo di scongiurare nell’ordine: un governo “terzo” e un voto d'estate i cui esiti sarebbero meno scontati di quanto non si possa immaginare. Sergio Mattarella la concede su richiesta di Luigi di maio e Matteo salvini, i due giovani protagonisti di questa fase della vicenda politica, mantenendo la mezza promessa che aveva fatto filtrare ieri sera, sul tardi. Quella, ...

Governo - Romani - Forza Italia - : «Si sperimenti». Brunetta : «L'alleanza resta». Galliani : «Nulla di scontato» : «Non posso tacere, infine, l'apprezzamento e la riconoscenza per la grande sensibilità e disponibilità mostrate dal presidente Mattarella per le esigenze della politica. Disponibilità e sensibilità ...

Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio nello stesso Governo - l'equazione di Renato Brunetta : i nomi dei ministri : ... 'Va bene anche Di Maio premier - spiega l'ex capogruppo di Forza Italia alla Camera - ma con Berlusconi agli Esteri , Salvini all' Interno , io all' Economia e Giorgetti allo Sviluppo economico. Il ...

Renato Brunetta : "Governo M5s-Lega? Sarò sempre contrario" : "Io un governo leghista-grillino non lo voto, non lo voterò mai. Sarò da solo, sarò con altri dieci o con altri cento; ma non lo voto. Non possiamo allearci con un movimento che tributa una standing-ovation al pm Di Matteo, che dà del mafioso al nostro leader, Silvio Berlusconi. Se qualcuno dentro Forza Italia se la sente, lo faccia. Io no". Lo dice Renato Brunetta, in un'intervista al Corriere della sera: ...