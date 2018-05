Governo | Bce | “Continuare a rispettare regole europee è nell’interesse dell’Italia

La Bce e lo scoglio dei rating sul cammino del Governo : i costi di nuove bocciature : È proprio per questo che presto il ruolo dei rating potrebbe diventare decisivo per il futuro del governo e dell'economia italiana. Nel bene o nel male. Ciò che la politica italiana non sembra notare ...

"Draghi deve andare avanti col QE Dal Governo la richiesta alla Bce" "Flick? Figuriamoci se lo leggo..." : Il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi Aquilini, ad Affaritaliani.it: "E' assolutamente importante che la Bce vada avanti con il QE finché sarà necessario. Finché ci sono i tassi bassi e finché l'opportunità..."

Mercati in tensione - M5S e Lega cambiano il contratto di Governo su debito e ruolo della Bce : La giornata convulsa dei Mercati ha aiutato ad accelerare i lavori sul «contratto di governo» fra Lega e Cinque Stelle, arrivato ieri a una sorta di pre-chiusura. Il testo, circa 40 pagine, è stato ultimato nella sua struttura che ora contempla anche un passaggio dedicato alla revisione delle regole sui vaccini (più informazione e meno obblighi, sul modello veneto) e l’attribuzione di nuovi poteri a Roma Capitale....

Governo - direttore generale Bce : “Mercati potrebbero risvegliare italiani a conseguenze. Potrebbe essere spiacevole” : “Temo che gli italiani non siano consapevoli di dove si stanno dirigendo con il nuovo Governo, se si forma. I mercati finanziari Potrebbero risvegliarli alle conseguenze. Ho paura che possa essere spiacevole“. Parole che pesano come macigni, quelle del direttore generale della Bce per le operazioni di mercato, Francesco Papadia, riportate dal Corriere della Sera in edicola venerdì 11 maggio a proposito delle paure comunitarie sulla ...