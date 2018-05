Governo | alle 12 via alle consultazioni alla Camera I big sono attesi nel pomeriggio

Governo - consultazioni dalle 12 : il premier Conte riceve i partiti : Le consultazioni del Presidente del consiglio dei ministri incaricato prof. Giuseppe Conte si svolgeranno oggi presso la sala dei busti a Montecitorio a partire dalle 12 fino alle 19, secondo quanto ...

Dalle consultazioni alla fiducia : ecco il timing per la nascita del nuovo Governo : Il conferimento dell'incarico di formare il governo a Giuseppe Conte avvia un nuovo timing istituzionale. Si parte subito con le consultazioni . Il presidente del Consiglio incaricato incontrerà già ...

"Il Governo è un'accozzaglia : Dario Fo si vergognerebbe del M5S alleato della destra" : "Il voto al Governo M5S-Lega? Uno. Non gli do zero perché almeno il Governo dovrebbe partire". Giudizio netto sull'esecutivo nascente da parte di Erri De Luca, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro."Lei era un sostenitore dei Cinquestelle...". "Si, e più di me lo era Dario Fo. Ora lo farebbero vergognare per quanto si sono spostati a destra. ...

Governo - Mattarella incontra<br>Giuseppe Conte alle 17 : 30 : "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte", un messaggio scarno del Colle annuncia che oggi pomeriggio, finalmente, ci sarà l'incontro tra il Capo dello Stato e il Premier in pectore di MoVimento 5 Stelle e Lega. Difficile pensare che non venga assegnato l'incarico dopo questa convocazione ufficiale. Sarà probabilmente anche la volta buona per ...

