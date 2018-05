Golf – BMW PGA Championship | ottima partenza di Bertasio

sportfair

: Golf, Bmw Championship Bertasio 8° dopo un giro - viajandoperdido : Golf, Bmw Championship Bertasio 8° dopo un giro - cusferraragolf : Golf, Bmw Championship Bertasio 8° dopo un giro - GolfToday_it : Ottimo esordio di Nino Bertasio nel BMW PGA Championship -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Eurotour:dinel BMW PGA. Buon passo anche di Francesco Molinari (29°). In vetta il danese Lucas Bjerregaarddi Nino, ottavo con 68 (-4) colpi, e buon passo di Francesco Molinari, 29° con 70 (-2), nel BMW PGA, uno de tornei più attesi dell’European Tour equiparato a un major, e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che anticipa di una settimana la seconda, il 75° Open d’Italia (Garda, 31 maggio-3 giugno), entrambe con un montepremi di sette milioni di dollari. Sul percorso del Wentworth Club (par 72), a Virginia Water in Inghilterra, leader con 65 (-7) è il danese Lucas Bjerregaard, tallonato con 66 (-6) dai sudafricani Dean Burmester e Darren Fichardt. In quarta posizione con 67 (-5) il nordirlandese Rory McIlroy e gli inglesi Matthew Fitzpatrick, Richard Bland e Sam Horsfield, in ottava come ...