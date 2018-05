Gli Internazionali di Totti | Nadal battuto 6-0 6-0

La Boschi va in tribuna aGli Internazionali di tennis - con due amiche - : 'Bellissima serata di grande sport a Roma per la semifinale degli internazionali di tennis con le mie amiche', ha scritto Maria Elena Boschi sui suoi profili social. In poche ore ha raccolto 2.569 '...

Rafael Nadal ha vinto gli Internazionali d'Italia 2018 di tennis sconfiggendo Alex Zverev nella Finale giocata al Foro Italico di Roma. Lo spagnolo si è imposto per l'ottava volta in carriera sulla terra rossa della capitale.

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’ottava meraviGlia di Rafael Nadal! La pioggia aiuta lo spagnolo - Alexander Zverev costretto alla resa : Rafael Nadal vince per l’ottava volta gli Internazionali d’Italia di tennis: a Roma lo spagnolo batte in finale il tedesco Alexander Zverev, campione uscente, per 6-1 1-6 6-3 in una partita che più volte ha cambiato padrone. Dopo oltre due ore di battaglia il maiorchino è uscito vincitore anche grazie ad una lunga pausa per pioggia, durata 50 minuti, che indubbiamente ha agevolato l’iberico, che domani tornerà ufficialmente ...

Rafael Nadal ha vinto Gli Internazionali d’Italia per l’ottava volta in carriera : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto il tedesco Alexander Zverev 6-1, 1-6, 6-3 nella finale del torneo maschile degli Internazionali d’Italia 2018. Per Nadal è la 78esima vittoria in carriera e l’ottava a Roma: nessun altro tennista ne ha ottenute The post Rafael Nadal ha vinto gli Internazionali d’Italia per l’ottava volta in carriera appeared first on Il Post.

Elina Svitolina ha vinto il torneo femminile deGli Internazionali d’Italia : La tennista ucraina Elina Svitolina ha vinto il torneo femminile degli Internazionali d’Italia 2018 battendo in finale la romena Simona Halep per 6-0, 6-4. La finale del tabellone femminile è finita esattamente come quella dell’anno scorso, quando Svitolina sconfisse Halep per 4-6, 7-5, 6-1. La The post Elina Svitolina ha vinto il torneo femminile degli Internazionali d’Italia appeared first on Il Post.

Internazionali d’Italia - finale “replica” del 2017 : sarà Svitolina-Halep - Sharapova fuori tra Gli applausi : Internazionali d’Italia, si è interrotto in semifinale il cammino di Maria Sharapova, caduta in tre lottatissimi set contro la romena Halep Internazionali d’Italia, sarà la romena Halep a sfidare la Svitolina nella finalissima del torneo di Roma, dopo aver superato in tre lottatissimi set Maria Sharapova. sarà una replica della finale dello scorso anno, vinta nel 2017 dalla Svitolina, una tennista sempre molto in palla al Foro ...

Internazionali d'Italia Roma 2018 - il programma di domenica 20 maggio : tutti Gli orari e come vedere le partite in tv : OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale delle partite. Di seguito il programma completo di domani, domenica 20 maggio . CENTRALE a partire dalle ore 13:00 Simona Halep o Maria ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di domenica 20 maggio : tutti Gli orari e come vedere le partite in tv : Ultima giornata di sfide a Roma, dove andranno in scena le finali degli Internazionali d’Italia di tennis. Domani sul Centrale in scena i singolari: finale femminile alle ore 13.00, finale maschile non prima delle ore 16.00. Sul Pietrangeli, alle ore 11.30 in palio il titolo nel doppio femminile, non prima delle ore 14.00 la finale del doppio maschile. Le sfide del torneo maschile saranno visibili in tv su TV8 e su Sky Sport, mentre ...

Rafael Nadal è il primo finalista deGli Internazionali di Roma : in semifinale ha battuto Novak Djokovic : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto il serbo Novak Djokovic nella prima semifinale degli Internazionali BNL d’Italia con un punteggio di 7-6, 6-3 (Nadal ha vinto il tie break del primo set 7-4). Nadal accede così alla finale, che The post Rafael Nadal è il primo finalista degli Internazionali di Roma: in semifinale ha battuto Novak Djokovic appeared first on Il Post.

