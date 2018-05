Gli europei pragmaticamente verso Putin? Macron a San Pietroburgo

Nuoto - si avvicinano i campionati europei di Glasgow : il dt Butini chiede di allargare la rosa deGli azzurri : Il direttore tecnico della nazionale di Nuoto Cesare Butini proporrà al Consiglio Federale d’integrare l’elenco dei 31 atleti già qualificati aggiungendo tre nuotatori Al fine di favorire la preparazione ai prossimi campionati europei di Glasgow, il direttore tecnico della nazionale di Nuoto Cesare Butini proporrà al Consiglio Federale d’integrare l’elenco dei 31 atleti già qualificati aggiungendo tre nuotatori a titolo ...

Atletica - Filippo Tortu : “Sogno di abbattere il muro dei 10”. Jacobs mi ha stimolato - aGli europei possiamo fare cose super” : Ieri Filippo Tortu ha riscritto la storia dell’Atletica italiana, andando a realizzare al meeting di Savona lo straordinario tempo di 10.03 nei 100 metri, il secondo migliore di tutti i tempi per un italiano, alle spalle solo del leggendario Pietro Mennea, che fece 10.01 nell’ormai lontano 1979. Una prestazione davvero memorabile per 19enne che ha analizzato così la sua prova: “Devo essere onesto: non me lo aspettavo – ha dichiarato alla ...

Atletica - Filippo Tortu : “Gara eccezionale - 10.03 mi ha sorpreso! Obiettivo? Gli Europei” : Filippo Tortu non ha quasi parole per l’impresa compiuta oggi pomeriggio a Savona. Il 19enne ha corso i 100 metri in un fantasmagorico 10.03, portandosi a due centesimi dal record della leggenda Pietro Mennea. Il brianzolo, ora diventato il secondo italiano più veloce di tutti i tempi, è incredulo per quanto realizzato al Fontanassa come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “È stata una gara eccezionale. ...

Gli europeisti sono sempre di più - ma non in Italia - : E invece no, perché il sondaggio conferma che nel paese con la terza economia del blocco, nonché tra i fondatori dell'Ue, il sentimento antieuropeista rimane forte. E questo proprio mentre sta per ...

Gli europeisti sono sempre di più (ma non in Italia) : A un anno dalle elezioni europee del maggio 2019, un sondaggio commissionato dall'Europarlamento sulla percezione dell'Unione europea dei cittadini dei 28 stati membri ci dà un'istantanea in controtendenza rispetto alle paure crescenti di derive populiste e anti-europeiste. In generale – e questa è

Pentathlon - i convocati per l’Italia per Gli europei Youth : saranno 15 gli azzurrini in gara : Sono state diramate le convocazioni per gli Europei Youth di Pentathlon moderno: a Drzonkow, in Polonia, dall’11 al 19 giugno, saranno 15 gli azzurrini in gara. Nella categoria Youth A (under 19) sono stati chiamati Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Sabina), Agnese Petricca (Sabina), Alice Rinaudo (Sabina), Federico Alessandro (Avia Pervia), Stefano Frezza (Cinque per tutti), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ed Emanuele ...

Boxe femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale verso Gli Europei. Spiccano Testa - Mesiano e Alberti : Si avvicinano gli Europei 2018 di Boxe femminile che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 4 al 13 giugno. Proprio in vista della rassegna continentale è stato convocato un collegiale che si terrà ad Assisi dal 23 al 31 maggio. Al termine le azzurre convocate partiranno alla volta della capitale bulgara per andare a caccia delle medaglie. Spiccano soprattutto Irma Testa, Alessia Mesiano e Valentina Alberti. Roberta Bonatti ...

Enzo Moavero Milanesi - l'indiscrezione : il tecnico aGli Affari europei del governo Lega-M5s : Ammesso e non concesso che il governo di Giuseppe Conte , ergo di Lega e M5s, nasca, il premier non sarebbe l'unico tecnico. Già, perché le indiscrezioni circa la squadra dei ministri sono davvero ...

TIRO A VOLO - MILLE ATLETI IN UMBRIA PER Gli EUROPEI : COLLAZZONE Gli amanti del TIRO sportivo sembrano aver scelto l'UMBRIA e i suoi paesaggi come mete preferite dove poter praticare al meglio la loro passione. Dopo il successo dei Campionati del mondo ...

Gol su punizione - Juve seconda tra i club dei miGliori campionati europei : La formazione di Massimiliano Allegri è seconda tra le squadre dei cinque migliori campionati europei. Nella top 20 ci sono altre tre italiane. L'articolo Gol su punizione, Juve seconda tra i club dei migliori campionati europei è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuoto - verso Gli europei 2018 : Gabriele Detti in dubbio. Rischiare o guarire e concentrarsi sui Mondiali 2019? : “Gabriele Detti, come stai?” E’ questa la domanda che gli appassionati di Nuoto si stanno ponendo da alcuni mesi a questa parte, circa le condizioni fisiche del campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (Ungheria). Non è certo un mistero: i problemi alla spalla stanno influenzando in negativo, già da un po’, l’attività in piscina del toscano, impossibilitato a spingere più di tanto nella preparazione. Dei ...

Vela - Europei 470 2018 : bene Gli equipaggi italiani nella prima giornata di regate : Dopo i rinvii di ieri, oggi sono iniziate le regate valide per gli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con le prime tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. nella classe 470 femminile le israeliane Gil Cohen/Noa Lasry sono in testa nonostante il decimo posto nella prima regata, avendo poi ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Under17 in DIRETTA : 0-0. Gli azzurrini a caccia di un trionfo storico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio. All’United Stadium di Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia di un trionfo storico, visto che la nostra Nazionale non ha mai vinto questo trofeo fino ad ora. I ragazzi di Carmine Nunziata dopo aver eliminato ai quarti la Svezia (1-0) e in semiFinale il Belgio (2-1), si giocheranno il titolo con l’Olanda, che ha superato ai calci di ...

Arriva la Biennale Architettura. Le schede dei padiGlioni dei 14 paesi extraeuropei : Per i curatori la Robabecciah "rappresenta un' importante metafora della condizione urbano-antropologica del mondo contemporaneo". Curatori: Islam El Mashtooly, Mouaz Abouzaid, Cristiano Luchetti ...