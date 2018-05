Giuseppe | le reazioni della stampa estera Antisistema al potere

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) 'L'al', la 'rivolta italiana', la 'rottura con i rituali'. La, all'indomani del conferimento dell'incarico da parte del Capo dello Stato, definisce cosìConte, puntando l'accento sui timori dell'Europa, i rischi sui mercati e il ruolo del presidente Mattarella."Conte, l'al", scrive Le Figaro, che oggi dedica anche un articolo a Sergio Mattarella, chiedendosi se il presidenteRepubblica non sia "l'ultimo baluardo dell'Europa per frenare i progettinuova coalizione" Lega-Movimento 5 Stelle. Ampio spazio su Liberation alla promessa contenuta nel 'contratto per il governo del cambiamento' di vietare posti nell'esecutivo ad esponenti delle logge massoniche. Per i responsabili del Grande Oriente, sottolinea il giornale, il divieto è "anticostituzionale" ed è quindi necessaria la "più ...