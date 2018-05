Giuseppe Conte sottomesso da Sergio Mattarella | il Quirinale gli ha riscritto il discorso

Giuseppe Conte - il volto privato del nuovo premier : Ha una ex moglie, una fidanzata e un figlio di dieci anni, Niccolò, con cui condivide la passione per il calcio. Fino al 23 maggio, Giuseppe Conte cercava di essere lui stesso ad accompagnarlo a scuola il più possibile. Adesso che ha accettato con riserva l’incarico ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella di formare il nuovo governo, sarà più difficile trovare momenti liberi per farsi trovare all’uscita di scuola. Certo non capita ...

Giuseppe Conte - la ex moglie ‘misteriosa’ del premier incaricato. Chi è e perché il nome di Valentina suscita diverse ‘fantasie’ : “È sua figlia” : Un nome un po’ a sorpresa, venuto alla luce dopo giorni e giorni di trattative serrate e dopo che altri candidati erano stati prima proposti e poi puntualmente bocciati nel confronto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, leader delle due forze politiche che si sono prese l’impegno di formare il nuovo governo e scegliere un premier condiviso. Alla fine l’incarico è andato a lui, Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula, un ...

Il premier incaricato Giuseppe Conte sbarca su Instagram e Facebook. Su Twitter spopola l'account fake : Su Instagram, dal 23 maggio, ha fatto capolino l'account ufficiale del premier incaricato Giuseppe Conte(GiuseppeConte_ufficiale), con tanto di 'spunta blu'. Questo contrassegno, infatti, assicura che non si tratta di un falso. Per il momento, appaiono una manciata di foto del professore nei suoi primi appuntamenti ufficiali: il primo post lo ritrae mentre parla al Quirinale, il secondo mentre stringe la mano al presidente della Camera Roberto ...

Giuseppe Conte - ex studentessa : spocchioso e menefreghista Video : A poche ore dal conferimento dell'incarico come premier [Video] al professor Giuseppe Conte, spunta sul web un post di una ex studentessa che accusa pesantemente quello che è stato il suo docente di diritto privato all'Universita'. Caro prof Giuseppe Conte... Caro professor Giuseppe Conte, lei potra' anche diventare il presidente del consiglio grazie al suo curriculum falso e ridicolo ma io non dimenticherò mai il suo fare spocchioso e ...

Chi è Valentina - l’ex moglie di Giuseppe Conte : Ormai è ufficiale: Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Consiglio. Fra i primi a commentare la sua elezione c’è stata l’ex moglie Valentina. Di lei si sa poco e niente, l’unica certezza è che la storia d’amore con Conte è durata anni e che i due ancora oggi sono in ottimi rapporti. Non a caso la donna sostiene l’ex marito nel suo nuovo percorso in politica e l’ha difeso dagli attacchi e dalle critiche ...

Giuseppe Conte - curriculum : la difesa dell'amico avvocato Andrea Mora : Spegnere l'incendio, per uno come Marco Travaglio che per anni ha soprannominato il Corsera Il Pompiere della Sera , è una specie di nemesi. Come lo trasformarsi da piromane a vigile del fuoco. Ma ...

Governo : Giuseppe Conte alla Camera per consultazioni. Di Maio : 'Su Savona d'accordo con Salvini : E tra i nodi principali sembra esserci quello del ministero dell'Economia che la Lega rivendica per PAOLO Savona. "Con Salvini e la Lega - ha detto in proposito questa mattina Luigi Di Maio - siamo ...

VOLTURARA APPULA/ Foggia - il paese del premier Giuseppe Conte : "Bambino prodigio - amava lo studio" : VOLTURARA APPULA, ecco il paese del Foggiano che ha dato i natali al nuovo presidente del Consiglio Giuseppe Conte: dove si trova e curiosità sulla località pugliese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:22:00 GMT)

In diretta le consultazioni del Premier incaricato Giuseppe Conte con i gruppi parlamentari : Ore 11:45 - Mancano ormai pochissimi minuti all'avvio dei colloqui del Premier incaricato Giuseppe Conte con i rappresentati del gruppi parlamentari di Camera e Senato. I primi a presentarsi nella Sala dei Busti saranno i componenti del gruppo misto della Camera dei Deputati "Europa-Centro democratico" e i componenti del gruppo misto al Senato "più Europa con Emma Bonino".Le consultazioni del Premier Giuseppe ConteGiovedì 24 maggio 2018, ore ...

Giuseppe Conte sbarca su Instagram : c'è la foto con Roberto Fico - ma non con Elisabetta Casellati : Su Instagram , da ieri, ha fatto capolino l'account ufficiale del premier incaricato , GiuseppeConte_ufficiale, , con tanto di 'bollino blu' . Questo contrassegno, infatti, dovrebbe assicurare che non ...

Giuseppe Conte - premier un 'signor nessuno'. Cosa scrivono i giornali : Come va interpretato il primo discorso del neo presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte? Perché Sergio Mattarella gli ha affidato l’incarico nonostante la bufera mediatica sul suo curriculum? E Cosa bisogna aspettarsi dal suo mandato? Se lo chiedono i giornali italiani e stranieri che provano a fare un’analisi su quello che fino a qualche giorno fa era un Carneade. #Quirinale: le dichiarazioni alla stampa del Prof. ...

Giuseppe Conte - l'amica rivela : 'Quel viaggio in Marocco? Era solo - non ho mai capito perché' : È vero che ad Avventure nel Mondo partecipano soprattutto single? "Io ero con due mie amiche mentre Conte era da solo". Com'è stato il viaggio? "Bellissimo. Abbiamo fatto Capodanno in piazza a ...