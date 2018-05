Giuseppe Conte | nel primo discorso tranquillizza i mercati Ma essere europeista a

ilfattoquotidiano

: Saluto con grande piacere il Professor Giuseppe Conte. #inaltoicuori - beppe_grillo : Saluto con grande piacere il Professor Giuseppe Conte. #inaltoicuori - AnnalisaChirico : Stupefacenti quelli del Fatto quotidiano che fino a ieri, anche a ragione, polemizzavano sui titoli mancanti delle… - Mov5Stelle : Il Sistema della Diffamazione contro Giuseppe Conte #GovernoDelCambiamento -

(Di giovedì 24 maggio 2018) “Mi propongo dil’avvocato difensore del popolo italiano”, questa è la frase rimasta più impressa dopo ilintervento dida incaricato premier al termine del colloquio con Mattarella. Una frase che a molti è sembrata banale. Se non ha convinto però non è per la frase in sé, ma per il modo in cui è stata pronunciata.è infatti apparso molto emozionato durante la sua prima uscita pubblica. Questa insicurezza nel tono della voce non combacia con la forza di una frase del genere. Un difensore del popolo ce lo aspettiamo forte e sicuro di sé nella comunicazione, come Di Maio e Salvini per esempio. La sua emozione per il momento è comprensibile, essendo stato catapultato a Palazzo Chigi dalla notte al giorno, madeve al più presto lavorare su questo aspetto. Un altro segno di debolezza neldel professore è stato la ...