Giuseppe Conte | mossa clamorosa | chi incontrerà stasera | e domattina | Governo | è il

Giuseppe Conte - presidente del Consiglio 2018/ Travaglio su caso cv : "Chi lo accusa ha la faccia come il c..." : Giuseppe Conte, presidente del Consiglio 2018: curriculum "taroccato" nuove accuse da un avvocato, «studi a Cambridge? Tutto falso, una bufala. Lo so perché io c'ero»(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:15:00 GMT)

Governo - la lunga giornata di Giuseppe Conte : Intanto in un video postato su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini ribadisce la sua fiducia a Paolo Savona , indicandolo come come prossimo ministro dell'Economia. " Savona è la figura in ...

Terminate le consultazioni del Premier incaricato Giuseppe Conte : 19.40 - Dopo appena 10-15 minuti di colloquio, Luigi Di Maio si è brevemente trattenuto nella sala stampa di Montecitorio e ha così commentato il faccia a faccia con Giuseppe Conte:Ci interessa coinvolgere in questo governo tutte le migliori energie di questo Paese. Ci sono tante storie da raccontare e tante soluzioni da dare. Ci sono tante soluzioni da mettere in piedi chi ha un'impresa e paga il 60% di tasse, quelle persone che stanno nelle ...

Il premier incaricato Giuseppe Conte vedrà le delegazioni di alcune "vittime delle banche" : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, vedrà questa sera al termine delle consultazioni anche le delegazioni di alcuni rappresentanti delle vittime delle banche. A quanto si apprende l'incontro con i delegati dei risparmiatori delle banche venete e di Etruria, dovrebbe avvenire alla Camera.

Giuseppe Conte e gli altri cinque : quali sono i premier non eletti : Per la sesta volta nella storia repubblicana ad occupare Palazzo Chigi si ritroverebbe un tecnico o un professore che non è stato eletto in precedenza dai cittadini. L'ultimo è stato Matteo Renzi ma nella Seconda Repubblica è successo varie volte. Nella Prima mai (se non in chiusura)

Giuseppe Conte - l'indiscrezione di Dagospia sul conto non pagato al Circolo canottieri Roma : I fantasmi 'economici' per il premier incaricato Giuseppe Conte non sono certo finiti. Sul professore di diritto privato spunta ora un'indiscrezione di Dagospia a proposito di un conto non pagato, ...

L’incarico a Giuseppe Conte visto dalla stampa straniera : Un premier inesperto e dal curriculum dubbio, la preoccupazione per l’Europa, la rabbia degli italiani. Leggi

L'incarico del Presidente della Repubblica al Prof. Giuseppe Conte : Gli eventi politici che si sono succeduti alle elezioni del 4 marzo 2018 hanno alimentato la polemica tra i partiti. Le due formazioni emergenti, Lega e M5S, con tutti gli altri, si sono scontrate dialetticamente, senza molti complimenti. I mancati accordi per la ricerca di una maggioranza per governare ha poi infiammato il clima, e non sono mancate accuse di 'populismo' ai vincitori delle elezioni. Si è fatto un vero abuso di questo termine, ...

Giuseppe Conte a Cambridge - l'avvocato che lo sputtana : 'Era lì con la fidanzata che faceva un corso di lingua' : 'Il professor Conte ha detto una bufala a proposito della ricerca scientifica che avrebbe svolto a Cambridge 17 anni fa . Io lo so perché c' ero'. Così Massimiliano De Benetti , avvocato con studio ...

Giuseppe Conte - l'indiscrezione dal M5s : Rocco Casalino sarà la sua ombra a Palazzo Chigi : Una task force grillina per guidare la comunicazione di Giuseppe Conte , inviata a Palazzo Chigi direttamente da Davide Casaleggio . sarà Rocco Casalino l'ombra , mediatica, del futuro premier, con il ...

'Giuseppe Conte si sbrighi a negoziare nuovi dazi con la Cina' : La disputa commerciale tra Usa e Cina dà una lezione all'Europa, facendone emergere la debolezza negoziale. Mentre Pechino e Washington discutono un accordo per scongiurare la guerra dei dazi , il ...

Giuseppe Conte - il retroscena dal Quirinale : la frase rubata - cos'ha detto a Sergio Mattarella : Il premier incaricato Giuseppe Conte è entrato al Quirinale , per il faccia a faccia con Sergio Mattarella , con un discorso messo a punto in ogni dettaglio con lo staff di Luigi Di Maio e del ...

Giuseppe Conte - consultazioni alla Camera - cosa dice Salvini? Video : Giuseppe Conte, il probabile nuovo premier del Governo italiano, si trova al momento presso la Camera per le opportune consultazioni. Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle ha confermato intanto di essere d'accordo con Salvini circa Savona tra i profili migliori del nuovo Governo. Si fanno sempre più frenetici i contatti tra Lega e M5S per preparare quanto prima il tutto. Conte, intanto, sta 'prendendo le misure' ai partiti, iniziando da ...