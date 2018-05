Giuseppe Conte | le consultazioni in diretta dalle ore 12

Luigi Bisignani : 'Chi è davvero Giuseppe Conte. Ha resistito all'assedio : la manina che a Lucia Annunziata...' : L'avvocato Giuseppe Conte è il nuovo premier incaricato. E Luigi Bisignani , che l'esecutivo gialloverde lo profetizzò in tempi non sospetti , su Il Tempo scrive: 'Il patto di ferro Lega-5 Stelle ha ...

Giuseppe Conte - nel primo discorso tranquillizza i mercati. Ma essere europeista a prescindere non paga : “Mi propongo di essere l’avvocato difensore del popolo italiano”, questa è la frase rimasta più impressa dopo il primo intervento di Giuseppe Conte da incaricato premier al termine del colloquio con Mattarella. Una frase che a molti è sembrata banale. Se non ha convinto però non è per la frase in sé, ma per il modo in cui è stata pronunciata. Conte è infatti apparso molto emozionato durante la sua prima uscita pubblica. Questa insicurezza ...

Giuseppe Conte - i civilisti : “Soggiorni all’estero a pieno titolo nel curriculum” : È stato accusato – sia dalla stampa italiana che da quella straniera – di aver inserito nel suo curriculum esperienze di studio mai sostenute alla New York University. Poi sono stati passati al setaccio anche i suoi soggiorni all’università di Cambridge e all’Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne. Periodi trascorsi all’estero che non sempre vengono registrati dagli atenei. Ma ora per difendere la correttezza del premier ...

Incarico a Giuseppe Conte - si allenta la pressione sullo spread : Si allentano le pressioni sui titoli di Stato italiani dopo che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito a Giuseppe Conte l'Incarico di formare il governo e dopo il discorso europeista di quest'ultimo nell'accettare "con riserva". Il differenziale di rendimento tra decennale italiano e quello tedesco è sceso sotto i 180 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,31%.Partecipa su HuffPost e Repubblica, in ...

Mattarella dà il via al nuovo governo : Giuseppe Conte premier Video : Dopo ottanta giorni dalle elezioni l'Italia ha un nuovo presidente del consiglio incaricato: Giuseppe Conte, avvocato e professore universitario di 54 anni, che nei scorsi giorni è stato duramente attaccato dalla stampa e dagli avversari politici per delle presunte irregolarita' nel suo curriculum. L'annuncio Dopo un colloquio iniziato alle 17:30, e durato quasi due ore, il segretario generale Ugo Zampetti ha annunciato il conferimento ...

Giuseppe Conte - l'apertura a Sergio Mattarella : pronto a rinunciare a Paolo Savona - una coltellata a Matteo Salvini : Il governo di Giuseppe Conte non è ancora nato, ma Matteo Salvini deve già incassare la prima 'coltellata'. Si sa, la partita dei ministri è ancora aperta. Uno dei principali nodi riguarda l'Economia, dove la Lega vuole Paolo Savona , il libero pensatore anti-euro. Nome al quale, però, Sergio Mattarella si oppone con tutte le sue forze. Una contrarietà che il capo dello Stato avrebbe ...

A Giuseppe Conte l'incarico dal Colle : "Sarò l'avvocato del popolo italiano - manteniamo la collocazione europea" : Da Mattarella arriva l'incarico, come da prassi "accettato con riserva". "Quello che si appresta a nascere sarà il governo del cambiamento, programma basato sulle intese tra M5s e Lega"

