Giuseppe Conte | l' apertura a Sergio Mattarella | pronto a rinunciare a Paolo Savona | una

Mattarella dà il via al nuovo governo : Giuseppe Conte premier : Dopo ottanta giorni dalle elezioni l'Italia ha un nuovo presidente del consiglio incaricato: Giuseppe Conte , avvocato e professore universitario di 54 anni, che nei scorsi giorni è stato duramente attaccato dalla stampa e dagli avversari politici per delle presunte irregolarità nel suo curriculum. L'annuncio Dopo un colloquio iniziato alle 17:30, e durato quasi due ore, il segretario generale Ugo Zampetti ha annunciato il conferimento ...

Video : il discorso di Giuseppe Conte al Quirinale : Al termine di un lungo colloquio, durato circa 1 ora e mezza, il Presidente Mattarella ha conferito l'incarico di formare il Governo a Giuseppe Conte. Il professore e avvocato ha parlato per qualche minuto davanti ai giornalisti, senza fermarsi per rispondere a delle domande. Conte ha spiegato di aver accettato l'incarico con riserva - come da prassi - anche se in questo caso non ci sono grossi dubbi sull'esistenza di una maggioranza a ...