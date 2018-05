Giro | Schachmann vince la 18a tappa

Giro d'Italia - Schachmann vince la 18a tappa. Yates resta in rosa ma perde terreno sugli inseguitori : Il tedesco Maximilian Schachmann della Quick-Steep Floors ha vinto la diciottesima tappa del Giro d'Italia da Abbiategrasso a Prato Nevoso. Il 24enne di Berlino ha avuto la meglio su tutti e ha vinto ...

Giro d’Italia 2018 - Maximilian Schachmann : “Una giornata perfetta - avevo possibilità di vincere e ci sono riuscito” : Maximilian Schachmann ha vinto la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018 grazie a una fuga della prima ora. Il tedesco è scattato nell’ultimo chilometro e ha così spezzato la resistenza di Ruben Plaza e Mattia Cattaneo, conquistando il primo successo in una grande corsa a tappe. Queste le dichiarazioni che il 25enne della Quick Step Floors ha rilasciato ai microfoni della Rai: “Ero preoccupato nel finale ma sapevo di avere ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 18a tappa : si riapre tutto! Yates va in crisi - Dumoulin e Pozzovivo guadagnano 27 secondi! Successo a Schachmann dopo una lunga fuga : Giro d’Italia 2018 finito? La 18esima tappa con arrivo a Pratonevoso dopo la partenza da Abbiategrasso ci ha consegnato il primo momento di difficoltà di Simon Yates, che comunque conserva la maglia rosa, proprio nella prima occasione che ha visto arrivare fino al traguardo la fuga della prima ora, che ha premiato il giovane Maximilian Schachmann, tra i corridori più in vista degli ultimi due mesi considerando le Classiche e la prima parte ...

Giro - Schachmann trionfa a Prato Nevoso : 17.26 Una tappa in fuga e successo a braccia levate per Maximilian Schachmann, che si aggiudica la 18.ma frazione (196 km da Abbiategrasso a Prato Nevoso) su Plaza e Mattia Cattaneo. Maglia rosa a oltre 11', con Yates che va in crisi nell'ultimo km e perde 28" da Dumoulin e Pozzovivo (ora rispettivamente a 28" e 2'43" dal leader). Il vincitore di tappa è scattato dopo appena 4km insieme con 11 compagni d' avventura. Il gruppo,ha lasciato ...

Giro d’Italia – Primo successo in carriera per Schachmann - la Quick Step Floors si prende anche la 18ª tappa : Al termine di una fuga lunghissima, Maximilian Schachmann conquista la diciottesima tappa del Giro d’Italia davanti a Plaza e Cattaneo Prima vittoria in un Grande Giro per Maximilian Schachmann, che conquista la diciottesima tappa del Giro d’Italia. Il corridore della Quick Step Floors batte Plaza e Cattaneo con un’accelerata improvvisa nel finale, che gli permette di tagliare per Primo il traguardo di Prato Nevoso al termine ...

Giro d’Italia 2018 : le altre classifiche. Maximilian Schachmann in Maglia Bianca : Non solo la Maglia Rosa. altre tre classifiche fondamentali per il Giro d’Italia 2018: a punti, GPM e miglior giovane. Se oggi non ci sono state salite, altre due maglie sono state assegnate con la prima cronometro della Corsa Rosa. Andiamo a scoprire le altre graduatorie dopo la prima tappa di Gerusalemme. Maglia Ciclamino 1 DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 15 2 DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 12 3 CAMPENAERTS Victor LOTTO ...

Giro di Catalogna 2018 : la fuga sorprende tutti! Max Schachmann vince la sesta tappa! : Tappa accorciata e adatta ai velocisti, sulla carta. La sesta tappa del Giro di Catalogna 2018 si è trasformata in una frazione di 117 chilometri, molto agevoli nella seconda metà con partenza da Pobla de Segur e arrivo in quel di Torrefarrera dopo che le salite previste nella prima fase sono state cancellate a causa della neve caduta nella notte. Nella prima parte della corsa si sono avvantaggiati Maximilian Schachmann (QuickStep Floors) e ...

