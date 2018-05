: Giro d'Italia, Schachmann primo a Prato Nevoso. Maglia rosa in difficoltà - - ItaSportPress : Giro d'Italia, Schachmann primo a Prato Nevoso. Maglia rosa in difficoltà - - OA_Sport : YATES IN DIFFICOLTÀ! Il primo momento difficile, Pratonevoso ci consegna un Giro apertissimo, Schachmann vince in f… - NotizieIN : Giro, Schachmann trionfa a Prato Nevoso -

Una tappa in fuga e successo a braccia levate per Maximilian, che si aggiudica la 18.ma frazione (196 km da Abbiategrasso a) su Plaza e Mattia Cattaneo. Maglia rosa a oltre 11', con Yates che va in crisi nell'ultimo km e perde 28" da Dumoulin e Pozzovivo (ora rispettivamente a 28" e 2'43" dal leader). Il vincitore di tappa è scattato dopo appena 4km insieme con 11 compagni d' avventura. Il gruppo,ha lasciato strada (anche 16'). Poi la salita verso il gpm di prima categoria ha deciso la tappa.(Di giovedì 24 maggio 2018)