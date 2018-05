Giro d’Italia – Pozzovivo carico dopo Prato Nevoso | “psicologicamente sono nella

Giro d’Italia – La crisi di Yates fa sognare in grande Froome : “adesso tutti pensiamo di attaccarlo! Anche io” : Chris Froome non getta la spugna: dopo la crisi di oggi di Simon Yates il britannico vuole attaccare il connazionale leader di classifica E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con ...

Giro d’Italia 2018 - Venaria Reale-Bardonecchia : le previsioni meteo della tappa del Colle delle Finestre. Pioggia in arrivo - può succedere di tutto! : Sarà il giorno della verità? Probabilmente sì, per questo Giro d’Italia 2018. Il cedimento odierno della Maglia Rosa Simon Yates, sull’ultima erta di Pratonevoso, è un segnale che riapre i giochi. L’ultimo arrivo in salita della Corsa Rosa giunge al termine di un frazione con oltre 4000 metri di dislivello. Numeri impressionanti. Il tappone da Venaria Reale a Bardonecchia, lungo 185 km, negli ultimi 92 non concederà un attimo ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin torna a sperare nella maglia rosa. Domani dovrà difendersi sul Colle delle Finestre - Cervinia più favorevole : “Ieri avevo detto che se avessi avuto le gambe volevo provarci. Le gambe giravano bene ed è stato un successo alla fine. Ci ho provato e finalmente, nell’arco di due settimane, son riuscito a fare la differenza in salita. Per la prima volta in questo Giro stono stato più forte di Yates. Vediamo ora come andranno le prossime due tappe”. Non può che essere soddisfatto Tom Dumoulin dopo la diciottesima tappa del Giro d’Italia, il capitano ...

Giro d’Italia – Dumoulin non spaventa Yates : “ero stanco - ma sono sempre avanti! Meglio che esser dietro” : Le sensazioni di Simon Yates al termine della tappa di Prato Nevoso: Dumoulin non spaventa la maglia rosa E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con l’attacco di Froome che Dumoulin e ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : giornata no o inizio di un calo di condizione? Prime crepe per il britannico - Dumoulin è vicinissimo : Dopo dodici tappe da padrone assoluto del Giro d’Italia 2018, Simon Yates ha mostrato i primi segnali di cedimento nella 18ma frazione, sull’arrivo in salita di Prato Nevoso. Il britannico ha sofferto per la prima volta i cambi di ritmo degli avversari, staccandosi dopo l’attacco di Chris Froome a un chilometro e mezzo dal traguardo e accusando un ritardo di 28” dai rivali diretti. Se fino a ieri il capitano della Mitchelton-Scott sembrava ...

Giro d’Italia 2018 - attenzione a Chris Froome! Arrivano i due tapponi favorevoli al britannico : il keniano bianco può ribaltare tutto! : La pazza idea sta sempre più balenando nella sua mente, la strampalata follia di recuperare oltre tre minuti di ritardo sta sempre più piacendo all’uomo imbattibile nelle grandi corse a tappe, la possibilità di fare saltare il banco quando tutto sembrava già finito sta prendendo vita giorno dopo giorno. Chris Froome non ha ancora gettato la spugna, non ha ancora mollato la presa, non si è ancora arreso e vuole provare a entrare nella ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo da sogno! Stacca Yates - sul Colle delle Finestre si gioca tutto : Che gamba, che forma strepitosa, che grinta, che testa, che ardore. Domenico Pozzovivo non smette più di stupire, ogni giorno è sempre più pimpante in sella alla sua bicicletta, tappa dopo tappa emoziona sempre di più. Il lucano si sta ergendo al ruolo di grande protagonista del Giro d’Italia 2018 e oggi si è rivelato letteralmente sublime sull’ascesa che ha condotto il gruppo a Pratonevoso, una salita che ha riscritto la classifica ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della diciottesima tappa : Yates - prima crisi. Più coraggio da Pozzovivo : pagelle 18MA tappa Giro d’Italia 2018, ABBIATEGRASSO-PRATONEVOSO Maximilian Schachmann, 10: la prima parte del 2018 ci ha consegnato un corridore forte e completo, che nei prossimi anni potrebbe togliersi soddisfazioni importanti. La prima è arrivata già oggi, con una tappa di sicuro valore al Giro 101. Non è uno scalatore puro, ma sulla salita finale è perfetto dal primo all’ultimo metro: nel finale lascia l0iniziativa a CAttaneo, poi ...

VIDEO Giro d’Italia - Simon Yates in crisi! Dumoulin - Froome e Pozzovivo all’attacco : gli highlights della tappa di Pratonevoso : La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha regalato grandissime emozioni, gli ultimi due chilometri sulla salita di Pratonevoso hanno riaperto totalmente i conti per la maglia rosa. Simon Yates, infatti, è andato in crisi e ha pagato 27” secondi di distacco da Tom Dumoulin, Chris Froome e Domenico Pozzovivo: il terzetto ha mandato fuori giri il britannico che ora è chiamato a una strenua difesa negli ultimi due tapponi alpini. ...

Giro d’Italia 2018 - classifica generale riaperta! In 4 per la vittoria finale! I dubbi di Yates - Dumoulin è vicino. Pozzovivo e Froome : serve l’attacco da lontano… : Cosa rende il Giro d’Italia così speciale? Il fatto che riesca a sorprenderti quando meno te l’aspetti. Per quanto visto nelle tappe di montagna e per come si è difeso egregiamente nella cronometro di Rovereto, il successo finale appariva saldamente nelle mani del britannico Simon Yates (Mitchelton Scott). Oggi, tuttavia, sulla non irresistibile salite di Pratonevoso, unica difficoltà di una tappa per il resto completamente pianeggiante, la ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - diciottesima tappa : Simon Yates perde terreno - benissimo Pozzovivo : diciottesima tappa per il Giro d’Italia 2018: andiamo a scoprire la nuova Classifica generale dopo la durissima salita di Prato Nevoso. Si stacca Simon Yates che perde secondi dai rivali diretti: ancora benissimo Domenico Pozzovivo che difende al meglio la propria terza piazza in graduatoria. Questa la Classifica aggiornata alla partenza odierna: 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 75h 06’ 24” 0’ 00” 2 NED DUMOULIN Tom TEAM ...

Giro d’Italia 2018 - finalmente il tappone alpino! Colle delle Finestre - Sestriere e Jafferau. Chi ha le gambe può fare la storia : Siamo arrivati al momento più importante del Giro d’Italia 2018: domani diciannovesima tappa, si parte da Venaria Reale e si giunge dopo 184 chilometri in quel di Bardonecchia, in vetta allo Jafferau. Una giornata che sarà sicuramente da ricordare: annunciata come la frazione clou di questa Corsa Rosa. La situazione in classifica generale può ispirare i rivali di Simon Yates ad attaccare sin dalle prime parti di gara: andiamo a scoprire ...