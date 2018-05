Giro d' Italia 2018 Streaming video e diretta tv | percorso e orari 18^ tappa

Giro d’Italia in tv - diciottesima tappa Abbiategrasso-Pratonevoso : come vederla live e in diretta streaming. Orario e programma : Oggi (giovedì 24 maggio) si correrà la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018, 196 km da Abbiategrasso a Pratonevoso. Un percorso interamente pianeggiante per i primi 130 km, poi si affronta il GPM di quarta categoria di Novello. Segue un tratto di falsopiano fino all’imbocco della salita finale di Prato Nevoso. Un’ascesa di 14 km con una pendenza costante attorno al 7% e qualche breve tratto al 10%. Su questo arrivo in salita vedremo ...

Giro d’Italia – Viviani svela il segreto della sua vittoria di Iseo : “bisogna giocare a poker - essere un po’ tattici” : Elia Viviani e la quarta vittoria al Giro d’Italia 101: le sensazioni della maglia ciclamino al termine della 17ª tappa della corsa rosa Splendido poker per Elia Viviani al Giro d’Italia 2018. Il corridore della Quick Step Floors ha trionfato oggi nella volata di Iseo, conquistato la quarta vittoria in questa edizione 101 della corsa rosa. Tanta soddisfazione per l’italiano, maglia ciclamino, che ha battuto Bennett quasi al ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : un poker che lo consacra definitivamente anche su strada : Il Giro d’Italia 2018 sta consacrando definitivamente Elia Viviani come un campione assoluto anche del ciclismo su strada. Il 29enne di Isola della Scala ha calato oggi il poker, conquistando il successo a Iseo e salendo così a quota quattro vittorie in questa edizione, dopo quelle di Tel Aviv, Eilat e Nervesa della Battaglia. Nelle volate di questo Giro, Viviani ha dimostrato una netta superiorità sugli avversari, confermando così i ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della diciassettesima tappa : Sanchez e De Marchi commoventi - Elia Viviani dominante : diciassettesima tappa davvero spettacolare quella che è andata da Riva del Garda ad Iseo per il Giro d’Italia 2018: alla fine è arrivato l’epilogo più atteso, in volata, con Elia Viviani che non ha lasciato spazio ai rivali, superando Sam Bennett e Niccolò Bonifazio. Andiamo a rivivere questa frazione numero diciassette con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 9: va spesso in difficoltà ad inizio tappa, supportato da una ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Non c’è giornata facile al Giro - spero che tutti siano stanchi perché io lo sono”. : La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018 si è rivelata molto più dura di quanto potesse sembrare sulla carta. Una frazione corsa a tutta velocità fin dai primi chilometri, con il gruppo che si è spezzato più volte durante il percorso. La Maglia Rosa Simon Yates non ha però mai rischiato ed è rimasto sempre in testa al gruppo insieme ai compagni della Mitchelton – Scott, confermandosi così il padrone della corsa. Le fatiche odierne ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani sempre più maglia ciclamino! Giulio Ciccone in maglia blu : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo la diciassettesima tappa. maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 290 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 232 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 113 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 110 5 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 109 6 NED VAN POPPEL Danny TEAM LOTTO NL – JUMBO 107 7 ITA BALLERINI ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Finalmente sono tornato protagonista. Nel finale abbiamo cambiato tattica e la squadra ha fatto un lavoro perfetto” : Elia Viviani si conferma il velocista più forte al Giro d’Italia 2018 e conquista il quarto successo in questa edizione. Il corridore della Quick-Step Floors si è imposto sul traguardo di Iseo, scatenando tutta la sua esplosività negli ultimi metri e consolidando così ulteriormente il suo vantaggio della Maglia Ciclamino. Tanta soddisfazione per Viviani nelle dichiarazioni rilasciate a caldo al termine della tappa: “Dopo l’oro di Rio 2016 ...

Bollicine al Giro d'Italia. Viviani fa quattro a Iseo - le fughe ancora a zero : I 155 chilometri della diciasettesima tappa del Giro d'Italia 2018, la Riva del Garda - Iseo, sono stati un compendio di quanto meglio sa ancora offrire il ciclismo. Sulle strade che collegano i due laghi, tra monti e colline, tra boschi e filari, una lunga striscia d'asfalto è stata testimone di un

