Giro d' Italia 2018 | 20^ tappa Susa-Cervinia | percorso e altimetria

Blastingnews

(Di giovedì 24 maggio 2018) Nella giornata di sabato 26 maggiosi correra' la 20ªdel 101°d’VIDEO. La penultima frazione di questa edizione proporra' ancora diverse salite alpine, portando i corridori dalungo undi 214 Km. Ci saranno quasi 4.000 metri di dislivello, concentrati praticamente negli ultimi 90 Km. Assisteremo probabilmente all’ultimo scontro frontale tra i big della classifica per la conquista della Maglia Rosa. Non rimarranno altre occasioni per recuperare posizioni, visto che ci sara' soltanto la passerella finale prima di archiviare la corsa di Ciclismo. A re vi mostriamo i dettagli planimetrici e altimetrici. Planimetria 20^Si partira' alle ore 10.10 da. Il tappone alpino ra' la valle della Dora Riparia nella prima parte, in direzione di Torino. Il capoluogo piemontese verra' solamente sfiorato, perché si ...