Giovani e politica | la ricerca | Il 40% non si sente rappresentato dai partiti

LAVORO E POLITICA/ Così il nuovo Governo può aiutare i Giovani : In Italia ci sono misure per cercare di aiutare l'occupazione giovanile, ma non bastano. Il nuovo Governo dovrà cercare di ridurre il cuneo fiscale.

Giovani - con 'Ri-generazione Italia' la politica torna viva : Su questo punto di vista il leader di Cultura democratica ha le idee chiare : 'Questo nuovo esecutivo non dà risposte ai Giovani e a chi si sta avvicinando al mondo del lavoro, come dimostrano i temi ...

MOLFETTA. "LA POLITICA E I Giovani NEL MAGISTERO DI DON TONINO BELLO" VENERDÌ 4 E SABATO 5 MAGGIO 2018 : Antonio, nel 1987, don TONINO Bello affermava che ' il credente, oggi più che mai, deve accettare il rischio della carità POLITICA, sottoposta per sua natura alla lacerazione delle scelte difficili, ...

La sfiducia dei Giovani per la politica italiana : Un sondaggio Istituto Toniolo-Università Cattolica mostra come la maggioranza dei ragazzi non creda alla formazione di un nuovo governo