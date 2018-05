Giornata nazionale delle miniere | domenica 27 maggio al pozzo Orlando

Giornata nazionale del Sollievo 2018 : domenica 27 maggio - presso l’ASST PINI-CTO consulenze gratuite per la terapia del dolore : Anche l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI-CTO partecipa alla XVII Giornata Nazionale del Sollievo, dedicata a promuovere la cura delle patologie dolorose. domenica 27 maggio, la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione aprirà le proprie porte alla cittadinanza. presso l’ambulatorio della sede di Piazza Cardinal Ferrari, dalle 9:00 alle 12:30, verrà allestito un punto di accoglienza dove un professionista ...

Il Coordinamento nazionale dei Diritti Umani sulla Giornata mondiale dell'Africa : ... celebra quindi la nascita dell'organizzazione con una serie di eventi che coinvolgono il nostro paese da nord a sud e che vanno dalle conferenze, alle mostre, fino a spettacoli che interessano ...

La Giornata Internazionale della biodiversità : Il 22 maggio è la Giornata Internazionale della biodiversità, ricorrenza proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, un trattato Internazionale sottoscritto a Nairobi, in Kenya, nel 1992 da 196 paesi, al fine di tutelare la diversità biologica. Con il termine biodiversità s’intende la varietà di vita sulla Terra, frutto di miliardi di anni ...

Arriva il primo World Bee Day : domenica 20 maggio la prima Giornata internazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

Domenica si celebrerà la "Giornata nazionale della Clownterapia" : La manifestazione si terrà al parco Terramaini dalle 9 e trenta fino alle venti, con giochi spettacoli e intrattenimento. I clown accoglieranno il pubblico nei loro stand colorati offrendo giochi, informazioni e l'imperdibile naso rosso! Chi vorrà potrà cimentarsi negli stand "Palloncini, ...

Domenica si celebrerà la "Giornata nazionale della Clownterapia" : La manifestazione si terrà al parco Terramaini dalle 9 e trenta fino alle venti, con giochi spettacoli e intrattenimento. I clown accoglieranno il pubblico nei loro stand colorati offrendo giochi, informazioni e l'imperdibile naso rosso! Chi vorrà potrà cimentarsi negli stand 'Palloncini, ...

Roma Capitale aderisce alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà : L’assessora Baldassarre incontra in Campidoglio il Comitato Internazionale per il 17 ottobre. Tema della Giornata del 2018 saranno i diritti umani Roma Capitale ha aderito alla ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà’, che ricorre ogni anno il 17 ottobre. E’ quanto prevede una Memoria approvata dalla Giunta capitolina, che consente così alla città di accedere a un’importante iniziativa di carattere Internazionale introdotta ...

Giornata internazionale dei musei - in Italia oltre 200 eventi - : L'evento, nato nel 1977, ha l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sull'importanza che i musei rappresentano nello sviluppo della società. Il tema di quest'anno è: "musei iperconnessi: nuovi ...

Giornata nazionale del mal di testa il 19 maggio. Un problema che riguarda 26 milioni di italiani : Chi ha avuto almeno una volta nella vita un mal di testa, come è naturale che sia, lo considera un fastidio passeggero che può passare da solo o semplicemente con una pastiglia, ma la situazione è diversa per quelle milioni di persone che invece sono costrette a convivere con questo problema, affrontando continui dolori che mettono a rischio la qualità della vita. Il mal di testa è un problema piuttosto comune, tanto da riguardare almeno 26 ...

Giornata internazionale contro l’omofobia. Sono trans e so che avete paura di me : di Alexis Bonazzi Quando stamattina ho ricevuto la mail da Wake Up Italia nella quale mi si chiedeva di scrivere sull’argomento della transfobia in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia Sono rimasta di stucco. Che tema complesso: da dove iniziare? Google, of course. La pagina di Wikipedia Italia sull’argomento è alquanto desolante: “Questa voce sull’argomento Lgbt è solo un abbozzo”. Thank you. La ...

Giornata internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

Lilt : II Giornata nazionale della ricerca : Si è svolta oggi, nella sede della Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei Tumori a Milano, la Seconda giornata nazionale della ricerca Lilt. Il convegno è stato l’occasione per fare un punto sulla situazione della ricerca oncologica in Italia, sulle prospettive future e presentare l’impegno di Lilt in questo ambito. La giornata è stata dedicata alla memoria della giornalista Rai Maria Grazia Capulli, testimonial per alcune campagne nazionali ...

Iniziative per la Giornata internazionale contro l'omofobia : "Nonostante questo " dichiara l'associazione Esedomani Terni - ancora oggi le persone omosessuali, transessuali e bisessuali sono oggetto di crimini d'odio e discriminazioni nel mondo e da qui nasce ...

Giornata Internazionale della Luce : cosa sanno gli italiani di illuminazione? : cosa sanno gli italiani delle tecnologie di illuminazione? O meglio: cosa pensano di sapere? sanno distinguere Watt, kelvin e lumen? cosa pensano a proposito degli effetti della Luce sul benessere psicofisico? Un’indagine rappresentativa su circa 1.000 consumatori italiani mostra che c’è ancora un gap informativo in merito a questi aspetti. Nella Giornata Internazionale della Luce, LEDVANCE prova a fare un po’ di chiarezza. Il 16 maggio è ...