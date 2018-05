Ginnastica | World Challenge Cup 2018 | Edalli e Bartolini in Finale a Osijek! Chusovitina

Ginnastica - nove azzurri convocati per gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes : La direttrice tecnica nazionale Luisa Righetti ha scelto nove azzurri per gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes, in Portogallo L’Aerobica azzurra è pronta, dal 25 al 27 maggio, prima dell’arrivo dei compagni senior che saranno impegnati nel 15esimo campionato del mondo dal 29 maggio al 3 giugno, andranno in scena gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes, in Portogallo. Per difendere il tricolore di ...