Ghost of Tsushima | Sucker Punch si prepara per l' E3 2018

eurogamer

: L'#E32018 si avvicina anche per #GhostofTsushima di Sucker Punch. - Eurogamer_it : L'#E32018 si avvicina anche per #GhostofTsushima di Sucker Punch. - VG247it : Ghost of Tsushima: anche Sucker Punch ci stuzzica in vista dell'E3 2018 - - _DrCommodore : Ghost of Tsushima sarà presente all'E3 - -

(Di giovedì 24 maggio 2018)è lo studio responsabile di alcuni dei giochi più amati per PlayStation e una nuova immagine teaser suggerisce che potremmo vedere presto qualcosa in più del loro prossimo progetto,of.Sappiamo già grazie a Sony che possiamo aspettarci il gioco presente all'E3 di quest'anno in un modo o nell'altro, mentre l'anno scorso abbiamo visto solo un breve teaser in-engine. Ora, come segnala Gamingbolt, una nuova immagine comparsa sull'account Twitter di uno dei registi di animazione di, rende chiaro come il team si stiando a mostrare prestoof. Il post non riporta molte informazioni, se non la conferma che il titolo sarà protagonista all'evento di Los Angeles, insieme ad altre grandi esclusive come The Last of Us Part 2, Spider-Man e Death Stranding. Read more…