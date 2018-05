Blastingnews

: GFVIP, Giulia De Lellis corteggiata da Jeremias: la conferma - granato_serena : GFVIP, Giulia De Lellis corteggiata da Jeremias: la conferma - alecricchii : RT @alecricchii: #damellis #luvana #gfvip Luca che in radio saluta e dedica una canzone a Giulia ?? - LovingTayMomsen : No va beh ahhahah Giulia non me la ci vedo proprio con Jeremias narcos Rodriguez #uominiedonne #gfvip -

(Di giovedì 24 maggio 2018) A pochi giorni dalla messa in onda della sesta puntata del 'Grande Fratello 15', sembra che non si parli d'altro. A tenere banco nel mondo del gossip made in Italy sono soprattutto le notizie relative ai personaggi della quindicesima edizione del celebre reality-show di Canale 5. Giulietta torna a catalizzare l'attenzione dei media: il gossip sull'ex-gieffina Lo scorso martedì sera, su Canale 5, è stata trasmessa la nuova diretta ufficiale del 'Grande Fratello', il format targato Mediaset giunto quest'anno alla sua quindicesima edizione consecutiva e condotto da Barbara D'Urso. Nelle ultime ore, spopolano online le notizie relative ai personaggi dell'edizione in corso del 'Grande Fratello' e non solo: il 'Grande Fratello VIP' è tornato a far parlare di sé a seguito delladel rumor che vedeva gli ex-gieffini Andrea Damante eDein balia di una profonda crisi ...