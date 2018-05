Gf | Elena Morali rivela | Il fidanzato della Pezzopane ci ha provato anche con

Pomeriggio 5 - Elena Morali e Marco Ferri stanno insieme : il dubbio sul bacio : A Pomeriggio 5 si è parlato di Elena Morali e Marco Ferri. I due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 stanno insieme? Nello studio di Barbara d’Urso si discusso su di un possibile filmato a luci rosse, ma soprattutto sulla possibilità che i due si siano già dati il primo bacio. Come hanno reagito i protagonisti del gossip? Secondo la conduttrice e molti telespettatori il loro linguaggio del corpo ha tradito quanto cercavano di ...

Elena Morali racconta sono stata contattata da Simone Coccia : Intervistata dal settimanale “Vero” l’ex naufraga Elena Morali ha dichiarato che il gieffino Simone Coccia, fidanzato di Stefania Pezzopane l’avrebbe contattata via Facebook: “Simone Coccia Colaiuta – ha spiegato il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, due anni fa ci ha provato anche con me. Mi ha contattata su “Facebook” chiedendomi di farci fotografare insieme per uscire sui giornali di gossip. Però poi mi ha fatto ...

Elena Morali sono saltate le nozze con Scintilla : Niente nozze tra Elena Morali e il comico Scintilla. A “Pomeriggio Cinque” la showgirl confessa tra le lacrime il motivo per cui ha preso questa decisione: “Dopo l’Isola ho avuto modo di pensare alla mia vita. Da quando sono tornata non sto bene e ho capito che ho bisogno di tempo per pensare a me stessa e a ciò che voglio davvero. Per questo motivo ho deciso di lasciate Scintilla, ma lui giustamente non l’ha presa bene, è ...

Pomeriggio 5 - Elena Morali ha detto addio a Scintilla : colpa di Marco Ferri? : Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 Elena Morali ha parlato dell’addio a Scintilla. I due si sarebbero dovuti sposare, ma a quanto pare la relazione è terminata nel peggiore dei modi. colpa di Marco Ferri? All’Isola dei Famosi 2018 l’ex Pupa non ha nascosto di sentirsi attratta fisicamente dal figlio del grande campione dell’Inter. Dietro la rottura del fidanzamento con il noto comico, però, si nasconde qualcosa di ...

