GF 15 di nuovo nel mirino di Maurizio Costanzo | la dichiarazione

Monaco : di nuovo Red Bull - con Vettel terzo nelle FP2 : Anche le seconde libere del GP di Monaco sono state nel segno della Red Bull e di Daniel Ricciardo che nel pomeriggio ha stabilito un altro record sul giro. A 2 decimi il compagno di squadra Max Verstappen, con Sebastian Vettel terzo a oltre mezzo secondo, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Quinta la Ferrari […] L'articolo Monaco: di nuovo Red Bull, con Vettel terzo nelle FP2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Vulcano Kilauea : nuovo inquietante fenomeno alle Hawaii - mentre aumentano i flussi di lava nell’oceano [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Governo : Confartigianato veneto - poca ‘impresa’ nel nuovo ‘contratto’ e poca ‘famiglia’ : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – “Impresa 4.0, welfare aziendale, semplificazioni burocratiche e normative, giustizia veloce e di prossimità, infrastrutture strategiche: in un momento delicatissimo e strategico per il futuro del Paese e, di riflesso, per un territorio ancora non pienamente rientrato nei binari della ripresa, le scelte che compirà il neo Governo Conte nel merito di quelle che riteniamo le nostre priorità, potranno fare ...

Governo : Confartigianato veneto - poca ‘impresa’ nel nuovo ‘contratto’ e poca ‘famiglia’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Le aziende che rappresentiamo hanno bisogno innanzi tutto di certezza, stabilità, e regole chiare. Poi di un Governo che affronti alcune questioni chiave. Quali? Ribadiamo le richieste che abbiamo fatto in campagna elettorale ‘ afferma il Presidente – attraverso il nostro documento ‘Per tornare a crescere”: ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario; ...

Governo : Confartigianato veneto - poca ‘impresa’ nel nuovo ‘contratto’ e poca ‘famiglia’ (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Dual tax? – prosegue Bonomo – Valuteremo gli effetti quando sarà più chiara. Noi puntiamo non solo ad una riduzione delle tasse ma ad un sistema fiscale più equo e che non imponga, dietro lo schermo del contrasto all’evasione, onerosi obblighi di comunicazione a carico delle imprese. Vanno eliminati gli ostacoli alla produzione garantendo, in primis, parità di trattamento nella ...

Il nuovo arrivato nella royal family è un trovatello e si chiama Guy : La corona inglese sta veramente dando prova di apertura al nuovo. Dal gospel al sermone «black» delle cerimonia di nozze tra Meghan Markle e il principe Harry, alla scalinata da sola verso l’altare della sposa. Ma forse nessuno mai avrebbe immaginato che dopo la triste scomparsa dei famosi cani corgi di Elisabetta II (la regina ha dovuto dire addio al suo amato Willow lo scorso aprile), sarebbe arrivato a palazzo questo «giovanotto» ...

“Scanzonissima” – Seconda puntata del 23 maggio 2018 – Gigi e Ross nel nuovo game musciale di Raidue. : Sulle orme del vecchio Furore che era tornato lo scorso anno con discreti risultati, quattro mercoledì in prima serata su Raidue va in onda “Scanzonissima”, il nuovo musical game show condotto da Gigi e Ross. L‘esordio però è stato un flop di ascolti: poco più di un milione di spettatori e solo il 5,4% di […] L'articolo “Scanzonissima” – Seconda puntata del 23 maggio 2018 – Gigi e Ross nel nuovo game musciale di Raidue. sembra ...

Ue : nel 2017 l'Italia ha rispettato le regole sul debito - tra un anno nuovo controllo : "Abbiamo deciso di non aprire una procedura", ha precisato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis

Renzi esce dal Pd : nuovo partito nel 2019?/ ‘Modello-Macron’ per forza moderata anti populismo Lega-M5s : Renzi pronto ad uscire dal Pd per fondare nuovo partito nel 2019: un modello "alla Macron" per lanciare una forza antipopulista M5s-Lega. La provocazione di Minzolini e i possibili scenari(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:18:00 GMT)

nuovo spot Barilla – Roger Federer torna ai fornelli per un gustoso piatto di pasta! [VIDEO] : Roger Federer ancora protagonista del Nuovo spot Barilla: il campione svizzero alle prese con un piatto di penne 5 cereali Roger Federer ancora in tv, ma questa volta il campione svizzero non è su un campo da tennis. Il tennista numero 2 al mondo è protagoista del Nuovo spot di Barilla ‘Masters of Pasta’ nel quale appare, con la solità eleganza e manualità, ai fornelli. Roger Federer, già protagonista in un altro spot, questa volta ...

Shadow of the Tomb Raider : nel nuovo video gli sviluppatori ci parlano del ritorno del personaggio di Jonah Maiava e delle interazioni di Lara con gli NPC : Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider con protagonista la Performance Lead, Emilie Guilloux.Nel video, riportato da Dualshockers, Guilloux parla del ritorno del personaggio di Jonah Maiava, e di come Lara e lui vivranno insieme gli eventi del gioco.La squadra di Guilloux ha anche lavorato sulla civiltà: Lara non sarà più sola nel suo viaggio, ma interagirà con gli esseri umani e scoprirà ...