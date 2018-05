Germania | fiducia consumatori scende ulteriormente in giugno

Germania - indice Zew fiducia economia maggio stabile - in linea con... : Il clima di fiducia sull'andamento dell' economia tedesca a maggio resta stabile sui livelli del mese scorso, ai minimi da novembre 2012, riflettendo i timori persistenti legati a una eventuale disputa commerciale con gli Usa.

Germania - indice fiducia economia crolla a minimo novembre 2012 : Cala vistosamente e ben oltre le attese il clima di fiducia sull'andamento dell' economia tedesca, che ad aprile è crolla to ai minimi da novembre 2012 .

Germania - varo nuovo governo fa salire ancora fiducia consumatori : Sono migliorati sie le aspettative su reddito e dinamica dell'economia, riporta una nota, sia la propensione agli acquisti. In …

Germania - aprile in salita per la fiducia dei consumatori : Teleborsa, - In aumento la fiducia dei consumatori tedeschi. Lo segnala l'indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, reso noto dal GFK ...