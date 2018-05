Germania-Cina | Merkel a Pechino per visita di due giorni

BORSE EUROPA piatte - pesano dati Cina e Germania : ** L'indice europeo STOXX 600 alle 11,55 circa segna +0,03%.** L'indice tedesco Dax perde lo 0,13% dopo che la crescita del primo trimestre della prima economia europea è stata più lenta delle attese.

Germania in trattativa con Russia e Cina per l'accordo nucleare iraniano - : "Stiamo negoziando con la Russia, siamo in trattative con la Cina, ovviamente, è in questione questo accordo. Ma trovo sbagliato… unirsi contro gli USA con la Russia e la Cina. Gli USA ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : Cina-Germania 3-0. Doppio titolo per il Paese asiatico : Cala il sipario sui Mondiali a squadre di Tennistavolo: ad Halmstad, in Svezia, oggi si è disputata l’ultima gara in programma, la finale della Championships Division maschile, dove la Cina non ha lasciato scampo alla Germania, battuta nettamente per 3-0. La squadra asiatica non ha perso neppure un incontro in tutta la rassegna, vincendo tutte le sfide con il punteggio di 3-0. Di seguito i risultati odierni. Championships Division ...