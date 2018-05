Genova - incendio all’alba in una casa. Donna di 50 anni muore asfissiata insieme ai suoi cani| : L’ incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo prima che divorasse l’appartamento. Morti anche due cani

