GDPR e privacy | anche le aziende extraeuropee sono obbligate ad adeguarsi Quali proposte

Guida in sei punti alla GDPR : cosa cambia sulla privacy per cittadini e imprese : Arriva una data importante, se non storica, per la privacy: venerdì 25 maggio entra in vigore la normativa europea sulla protezione dati, in sigla GDPR , General Data Protection Regulation, . Riguarda ...

Guida in sei punti alla GDPR : cosa cambia sulla privacy per cittadini e imprese : Arriva una data importante, se non storica, per la privacy: venerdì 25 maggio entra in vigore la normativa europea sulla protezione dati, in sigla GDPR (General Data Protection Regulation). Riguarda tutta la filiera che accompagna i dati personali di ciascuno di noi, coinvolgendo quindi aziende, pubblica amministrazione, professionisti e via dicendo. Non solo quindi i social. Il GDPR si basa, infatti, sul principio di ...

Pronti per la nuova privacy? Il vademecum per adeguarsi alla GDPR : Da venerdì 25 maggio entreranno in vigore le norme del regolamento Ue 2016/679, noto come Gdpr. Per illustrare i contenuti delle nuove norme e per verificareil grado di adeguamento alle novità, giovedì 24 maggio Il Sole 24 Ore presenta un Focus speciale, mentre oggi pomeriggio, a partire dalle 15.30, terrà un videoforum sul proprio sito web e su Facebook ...

Entra in vigore il GDPR sulla privacy : parte l’assalto via mail : «Ridateci il consenso» : Raffica di messaggi in vista dell’Entrata in vigore della legge europea che scatterà il prossimo 25 maggio. Ma l’esperto consiglia: è meglio non rispondere

GDPR - cosa dice il testo del regolamento privacy 2018 e perché ci riguarda : Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR(General Data Protection Regulation), emanato dalla Commissione europea per tutelare la privacy e rendere la gestione dei dati personali omogenea per tutti i servizi. Un malloppo di 99 articoli recepito dal Parlamento italiano e integrato all’interno della vecchia legge sulla privacy (risalente al 1995) che consentirà ai cittadini di avere il ...

privacy internet GDPR icann whois regolamento europeo : Il 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati (gdpr), che imporrà una severa stretta sul trattamento delle informazioni personali dei cittadini europei. Ma a causa di una sbavatura giuridica, questo rischia di essere un serio problema per la trasparenza di internet. Il nodo riguarda il servizio Whois (letteralmente “chi è”), che consente la consultazione della lista pubblica ...

Arriva il GDPR : al Tim WCap di Catania un workshop per capire cosa cambia per la privacy : ... il workshop Gdpr e DPO - Guida al nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati, un evento dedicato alla next generation of lawyers e all'innovazione nel mondo della professione legale. Il ...

privacy internet GDPR icann whois regolamento europeo : Il 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati (gdpr), che imporrà una severa stretta sul trattamento delle informazioni personali dei cittadini europei. Ma a causa di una sbavatura giuridica, questo rischia di essere un serio problema per la trasparenza di internet. Il nodo riguarda il servizio Whois (letteralmente “chi è”), che consente la consultazione della lista pubblica ...

Data privacy - che cosa cambierà con l'arrivo del GDPR : Roma, 9 mag. , askanews, Manager, esperti legali, associazioni di categoria e rappresentati del regolatore si sono confrontati presso il Centro Studi Americani a Roma in evento organizzato dalla ...

Direttiva GDPR - perché la privacy in rete resterà un’utopia : La normativa europea in arriva cambia lo scenario, ma non è detto che migliori davvero la tutela della nostra privacy in rete, complice il fatto che le norme, vecchie e nuove, ci chiedono autorizzazioni che molto spesso diamo senza prestare molta attenzione. Difficile, molto difficile passare inosservati in rete. ...

Direttiva GDPR - perché la privacy in rete resterà un'utopia : Ogni mattina un social media editor scopre che i dati dell'azienda per cui lavora vengono utilizzati da soggetti di cui non era a conoscenza. Ogni mattina Facebook rivela qualcosa di sé riguardo la ...

Direttiva GDPR - perché la privacy in rete resterà un’utopia : La normativa europea in arriva cambia lo scenario, ma non è detto che migliori davvero la tutela della nostra privacy in rete, complice il fatto che le norme, vecchie e nuove, ci chiedono autorizzazioni che molto spesso diamo senza prestare molta attenzione ...

Direttiva GDPR - perchè la privacy in rete resterà un’utopia : La normativa europea in arriva cambia lo scenario, ma non è detto che migliori davvero la tutela della nostra privacy in rete, complice il fatto che le norme, vecchie e nuove, ci chiedono autorizzazioni che molto spesso diamo senza prestare molta attenzione ...

Privacy - che cos'è la GDPR e perché ci riguarda : Più si avvicina, più se ne parla. E si scoprono lacune. La Gdpr, sigla di General data protection regulation, è il regolamento europeo su Privacy e dati che diventerà operativo dal 25 maggio 2018. ...