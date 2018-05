Gdpr | cos' è e perché state ricevendo una raffica di mail Da domani in vigore nuova

Cyber security - che cosa unisce Gdpr e smart working : Roma, 24 mag. , askanews, Due dei temi del momento, il Gdpr, il nuovo regolamento privacy che entrerà pienamente in vigore domani, e lo smart working, una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro ...

Guida in sei punti alla Gdpr : cosa cambia sulla privacy per cittadini e imprese : Arriva una data importante, se non storica, per la privacy: venerdì 25 maggio entra in vigore la normativa europea sulla protezione dati, in sigla GDPR , General Data Protection Regulation, . Riguarda ...

Guida in sei punti alla Gdpr : cosa cambia sulla privacy per cittadini e imprese : Arriva una data importante, se non storica, per la privacy: venerdì 25 maggio entra in vigore la normativa europea sulla protezione dati, in sigla GDPR (General Data Protection Regulation). Riguarda tutta la filiera che accompagna i dati personali di ciascuno di noi, coinvolgendo quindi aziende, pubblica amministrazione, professionisti e via dicendo. Non solo quindi i social. Il GDPR si basa, infatti, sul principio di ...

Gdpr - cosa dice il testo del regolamento privacy 2018 e perché ci riguarda : Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR(General Data Protection Regulation), emanato dalla Commissione europea per tutelare la privacy e rendere la gestione dei dati personali omogenea per tutti i servizi. Un malloppo di 99 articoli recepito dal Parlamento italiano e integrato all’interno della vecchia legge sulla privacy (risalente al 1995) che consentirà ai cittadini di avere il ...

Marketing su Facebook e Gdpr : cosa cambia? : Ulteriori informazioni Lo studio di strategie di Marketing su Facebook conformi al GDPR diventerà sempre più importante, visto anche che Facebook è ancora il social più utilizzato al mondo ed è un ...

Arriva il Gdpr : al Tim WCap di Catania un workshop per capire cosa cambia per la privacy : ... il workshop Gdpr e DPO - Guida al nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati, un evento dedicato alla next generation of lawyers e all'innovazione nel mondo della professione legale. Il ...

Nuovo Gdpr : cosa cambia per chi organizza congressi medici : Roma, 10 mag. , askanews, AIM Group International, azienda leader nell'organizzazione di congressi, meeting ed eventi, insieme allo Studio Legalitax, ha organizzato un convegno di approfondimento sull'...

Data privacy - che cosa cambierà con l'arrivo del Gdpr : Roma, 9 mag. , askanews, Manager, esperti legali, associazioni di categoria e rappresentati del regolatore si sono confrontati presso il Centro Studi Americani a Roma in evento organizzato dalla ...

Che cosa vorrà dire il Gdpr per la ricerca scientifica : Il Gdpr avanza spedito. La General Data Protection Regulation, o Regolamento generale sulla protezione dei dati, entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 25 maggio, e tutti, dai grandi della rete come Facebook e Google, fino alle piccole e medie imprese, e persino i freelance, stanno correndo ai ripari per prepararsi. Perché le nuove norme sulla privacy e la gestione dei dati personali cambiano radicalmente le carte in tavola. Avranno valore ...

Privacy - che cos'è la Gdpr e perché ci riguarda : Più si avvicina, più se ne parla. E si scoprono lacune. La Gdpr, sigla di General data protection regulation, è il regolamento europeo su Privacy e dati che diventerà operativo dal 25 maggio 2018. ...

Privacy - che cos’è la Gdpr e perché?ci riguarda : Dal 25 maggio sarà applicabile la General data protection regulation, il regolamento su data e Privacy che disciplina il trattamento di informazioni a scopo commmerciale. I colossi del Web sono corsi ad aggiornarsi, le imprese italiane meno. Eppure i cambiamenti colpiscono tutti, con sanzioni salate...

Che cos'è il Gdpr e come cambierà il nostro modo di utilizzare i social network : ... la prima dopo lo scandalo Cambridge Analytica : 11,8 miliardi di dollari di ricavi e 2,2 miliardi di utenti attivi nel mondo su base mensile. Tutto in linea con le stime e senza alcun crollo. La ...

Whatsapp : la rivoluzione del Gdpr e un'altra in arrivo - le cose da sapere : #Whatsapp ha cambiato il modo di comunicare dell'umanità. È l'app iconica di come gli smartphone si siano inseriti in maniera prepotente nella quotidianità dell'uomo. Bastano davvero pochi secondi per recapitare a chi sta dall'altra parte del mondo un messaggio testuale, una nota vocale, un video, una foto o persino un files. Oggi le alternative non mancano e spesso sono anche valide, ma stando ai numeri degli store non si riesce a non notare ...

Gdpr - quanto costano alle imprese le nuove regole europee sui dati? : (Foto: Negative Space/Pexels) Scatta il conto alla rovescia per l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il Gdpr. Dal prossimo 25 maggio le aziende dovranno adeguarsi alle prescrizioni del General data protection regulation. Tuttavia allinearsi alle nuove regole non sarà immediato e Idc, società statunitense di ricerche di mercato, calcola che il Gdpr “continuerà a trainare una porzione ...