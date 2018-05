Gardaland Sea Life Aquarium compie dieci anni

Gardaland Sea LIFE Aquarium festeggia i suoi primi 10 anni con una caccia al tesoro : Gardaland SEA LIFE Aquarium sta per spegnere le sue prime 10 candeline! Il 31 maggio 2008, ben 10 anni fa, l’acquario gardesano – il primo interamente tematizzato in Italia – apriva i battenti pronto ad accogliere grandi e bambini per condurli alla scoperta dell’affascinante mondo sottomarino. “In dieci anni – afferma Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland, presente all’inaugurazione del 2008 – abbiamo contribuito ad avvicinare oltre 3 ...