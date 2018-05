Fumo | antistress per il 45% delle donne | l’identikit dalla Fondazione Veronesi

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) La sigaretta è donna e non solo sul vocabolario. In Italia fuma quasi la metà della popolazione femminile dai 15 ai 65 anni (45%, 38,6% quotidianamente), con un terzo che lo fa da almeno 20 anni e il 10% che accende minimo 16 ‘bionde’ al giorno. L’abitudine è più diffusa fra le over 55 che tra le under 24 e più al Sud che al Nord, e il primo motivo che la alimenta è il bisogno di allentare le tensioni: la sigaretta è considerata un ‘’ che “mi rilassa e mi distende” (42,3%), “mi calma quando sono nervosa o arrabbiata” (37%), “mi aiuta a staccare un attimo” (36%). Un terzonon fumatrici è una ‘ex’; quelle che continuano in 3 casi su 4 hanno provato almeno una volta a smettere, mentre le altre perseverano perché pensano di fallire, per imitare gli amici, perché sottovalutano i rischi o temono di ...