Ftse Mib condannato a nuovi scivoloni? I titoli da monitorare

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 24/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Derivato italiano registra una flessione dello 0,96%, che rispetto alla vigilia si attesta a 22.695. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 24/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice della Borsa di Milano , con un ribasso dello 0,85%, portandosi a 22.718. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Andamento Future Ftse Mib del 24/05/2018 - ore 15.40 : Il FIB si muove in territorio negativo, mentre il derivato di Francoforte accusa una forte perdita. Il Future sul FTSE MIB , che ha avviato gli scambi a quota 22.965, sta trattando a 22.805, in calo ...

Moncler miglior titolo del Ftse Mib : Teleborsa, - Nessun segnale di cedimento per Moncler, che si conferma best performer del FTSE Mib con un rialzo del 2,24% a 37,81 euro e attorno ai massimi di sempre. A livello operativo si prevede un ...

Andamento Future Ftse Mib del 24/05/2018 - ore 9.30 : Sostanziale tenuta per il FIB che mostra piccoli spunti positivi,rispetto a un Andamento pessimo del derivato di Francoforte che si muove in pesante ribasso. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 22.965, ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib -1 - 31% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,31% a 22.911 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,26% a 25.101 punti.

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 23/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Derivato italiano registra una flessione dell'1,78%, che rispetto alla vigilia si attesta a 22.825. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 23/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 In caduta libera il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 22.834, con un calo dell'1,65%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Piazza Affari parte in deciso ribasso con l'Ftse Mib a -1 - 02% : Roma, 23 mag. , askanews, Avvio negativo per Piazza Affari con l'Ftse Mib che, dopo i primi minuti, accusa già un calo dell'1,02%, a 22.980 punti.

Piazza Affari apre in calo - Ftse Mib -0 - 67% a 23.061 punti : Apertura in calo per Piazza Affari. All'inizio delle contrattazioni alla Borsa di Milano, il Ftse Mib lascia infatti sul terreno lo 0,67% a 23.061 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche gli altri ...

Borsa - Milano chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 54% - All Share +0 - 54% : Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,54% a 23.216 punti, mentre l'All Share ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 25.421,64 punti, nell'attesa di sviluppi dell'iter ...