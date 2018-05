Freccero su Giletti | Tornerà in Rai

ilgiornale

: RT @Piovegovernolad: LA BOMBA DI CARLO FRECCERO SU GILETTI: 'TORNA ALLA RAI' - - italiarena : RT @Piovegovernolad: LA BOMBA DI CARLO FRECCERO SU GILETTI: 'TORNA ALLA RAI' - - Play4movie : Sarebbe la scelta più giusta per il conduttore di #nonelarena? - Snoopy16466 : RT @Piovegovernolad: LA BOMBA DI CARLO FRECCERO SU GILETTI: 'TORNA ALLA RAI' - -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Carlosul futuro della Rai ha le idee chiare. Di certo il governo gialloverde avrà il suo peso su viale Mazzini e di fatto anche alcuni equilibri potrebbero cambiare. E così propriolancia la "bomba" ai microfoni di Radio 24 a La Zanzara: "Massimoalla Rai". Una frase che può cambiare e di tanto il panorama televisivo.è andato via dalla Rai dopo le polemiche dello scorso anno approdando a La7 con il suo "Non è l'Arena".Adesso, secondo il consigliere di amministrazione Rai, potrebbe esserci un clamoroso ritorno.poi parla anche degli altri protagonisti dei palinsesti di viale Mazzini: "Fazio? Al momento lo lasciamo lì - ha stuzzicato - Ci sono i contratti, non si può fare niente". Inevitabile un passaggio su Vespa e il suo Porta a Porta: "Cambierà, diventerà leghista e grillino e dirà che lo è sempre stato". Poi una battuta su Mannoni ...