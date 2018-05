Francesco Mandelli | dopo I soliti Idioti | le sue imitazioni della Dark Polo Gang e di

Pazze di me : cast - trama e curiosità del film con Francesco Mandelli : Venerdì 11 maggio, in prima serata su Rai3, va in onda Pazze di me, pellicola del 2013 diretta da Fausto Brizzi. Protagonista della vicenda è Francesco Mandelli, negli ultimi anni visto spesso al cinema e un po’ meno in televisione (risale ormai a due anni fa la diatriba con Stash dei The Kolors, poi risolta con una pace scoppiata in nome della musica). Pazze di me: trailer Pazze di me: trama Andrea, unico maschio in un’ingombrante ...

PAZZE DI ME/ Su Rai 3 il film con Francesco Mandelli (oggi - 11 maggio 2018) : PAZZE di me, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Francesco Mandelli e Chiara Francini, alla regia Fausto Brizzi. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:00:00 GMT)

Francesco Mandelli imita Side DPG che biascica e parla lento - video - : Da qualche tempo la pagina Instagram di Francesco #Mandelli è diventata una sorta di ambasciata virtuale social della #dark polo gang . Il noto attore e conduttore televisivo, ormai da mesi, pubblica ...

Francesco Mandelli imita Side DPG che biascica e parla lento (video) : Da qualche tempo la pagina Instagram di Francesco Mandelli è diventata una sorta di ambasciata virtuale social della Dark Polo Gang. Il noto attore e conduttore televisivo, ormai da mesi, pubblica con disarmante regolarità delle storie nelle quali imita alle perfezione alcuni membri del sopracitato collettivo musicale romano, ovvero Wayne Santana, ma anche e soprattutto Tony Effe. Mandelli, la parlata romana e Dark Polo Gang Quelle di Mandelli ...

Francesco Mandelli e Vicky Piria - agenti speciali su 4 ruote (Pirelli) : Un action movie che strizza l’occhio ai film di spionaggio con la giusta dose di ironia. Si chiama Mission Geneva la video-storia che racconta l’avvicinamento dei due protagonisti, Vicky Piria (pilota, appassionata di corse) e Francesco Mandelli (attore professionista), all’ultimo Salone di Ginevra, dove sono state presentate le novità in casa Pirelli. Fullscreen01/09 MAR_8491 - Da sinistra, Josh Cartu, Francesco Mandelli, Vicky Piria e ...

Casting per un film di Francesco Mandelli e non solo Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di partecipare ai Casting e provini per un un film di Francesco Mandelli ma anche per un nuovo interessante film. Cabu Cabu Per la realizzazione di uno short film dal titolo Cabu Cabu e diretto da Matteo Silvan, si cercano attori e attrici per ruoli da protagonista. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo di origine africana ma non del Nord Africa-Maghreb ...