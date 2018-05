Forza Italia conferma il no Niente fiducia a Conte

Governo Conte - sostegno sì o no : la decisione di Forza Italia : Fi voterà no alla fiducia al Governo M5S-Lega. Lo annuncia ufficialmente Silvio Berlusconi con una nota diffusa da Fi prima del suo arrivo a Roma per le consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Questi primi segnali non sono affatto incoraggianti, e quindi non possiamo che confermare la nostra scelta di votare no alla fiducia e di stare all’opposizione” scrive il Cavaliere. (continua dopo la foto)“Al ...

Silvio Berlusconi : "Il governo Conte non avrà il sostegno di Forza Italia" : Forza Italia ha avuto un atteggiamento "responsabile", che è stato "determinante" per la formazione del nuovo governo, ma non darà la fiducia all'esecutivo. Ad annunciarlo, in una nota, è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi."L'atteggiamento responsabile di Forza Italia, che ha rinunciato a porre veti o pregiudiziali, è stato determinante nel consentire al Capo dello Stato di assegnare l'incarico di ...

Matteo Renzi si fa il suo partito : l'indiscrezione - con lui pezzi di Forza Italia : Il simbolo di questa nuova Forza politica, che andrebbe a incarnare quel 'partito della Nazione' di cui si era iniziato a parlare già ai tempi del Patto del Nazareno, Renzi lo starebbe cercando da ...

Silvia Sardone - Dagospia : verso l'addio a Forza Italia - un colpo durissimo per Silvio Berlusconi : Una bombetta politica, sganciata da Dagospia . Una bombetta che si abbatte su Forza Italia. Già, perché secondo Dago , Silvia Sardone , starebbe meditando l'uscita dal partito. Una decisione che avrebbe maturato ...

Forza Italia - clamorosa frattura con Renato Brunetta. Gelmini e Bernini - nota ufficiale : 'Quello che ha detto...' : ... 'L'onorevole Brunetta - si legge - parlando a titolo personale, ha espresso opinioni che non corrispondono al pensiero del Presidente Silvio Berlusconi né alla posizione politica di Forza Italia'. '...

Elezioni comunali 2018 - Forza Italia è un partito anche per giovani : tutti i candidati under : Siamo convinti che i nostri ragazzi porteranno un rinnovamento di volti e idee utile sia al partito sia a tutta la politica locale. Tutto ciò sta ad indicare che il nostro partito, specialmente qui ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa : Yates mantiene la maglia rosa dopo la cronometro - Pozzovivo rafForza il terzo posto! : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha riscritto la Classifica del Giro d’Italia 2018. La sedicesima tappa ha comunque confermato Simon Yates in maglia rosa: il britannico ha perso nei confronti di Tom Dumoulin ma è riuscito a conservare un buon vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton-Scott ha superato brillantemente anche questo ostacolo e ora sogna davvero il successo finale. Non ha brillato Chris ...

Giuseppe Conte visto dagli 'altri'. Cosa dicono Pd e Forza Italia : Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno dubbi né esitazioni: Giuseppe Conte non è e non sarà un premier tecnico. Bensì un presidente del Consiglio politico a tutti gli effetti, in quanto "tutti i premier sono politici", afferma il segretario della Lega. E Di Maio scandisce: "sarà un presidente del Consiglio politico, indicato da due forze politiche di un governo politico ...

Forza Italia va all'attacco "Con Conte M5S e Lega deludono le aspettative" : Più il governo gialloverde prende forma e più Forza Italia si prepara a stare all'opposizione. Anche il nome del premier indicato a Sergio Mattarella non piace agli azzurri. ' Qualora il Capo dello ...

Valle d'Aosta - trionfa la Lega. Tracollo di Forza Italia e Pd : Anche 'la Vallée' si tinge di verde. La Lega trionfa nelle Regionali in Valle d'Aosta ed entra in consiglio, il M5S raddoppia i suoi voti mentre il Pd e Forza Italia rischiano di restare fuori dal ...