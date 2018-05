Forza Italia ci crede | Dopo 50 anni basta sinistra | vinciamo noi insieme a

Forza Italia conferma il "no" "Niente fiducia a Conte" : La posizione di Forza Italia non cambia: opposizione. La delegazione degli azzurri guidata da Silvio Berlusconi ha ribadito il "no" ad un appoggio al governo guidato da Giuseppe Conte con Movimento Cinque Stelle e Lega. "Al termine del colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, Forza Italia ribadisce la linea politica tracciata nella nota diffusa questa mattina con la scelta di votare no alla fiducia e di stare ...

Governo Conte - sostegno sì o no : la decisione di Forza Italia : Fi voterà no alla fiducia al Governo M5S-Lega. Lo annuncia ufficialmente Silvio Berlusconi con una nota diffusa da Fi prima del suo arrivo a Roma per le consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Questi primi segnali non sono affatto incoraggianti, e quindi non possiamo che confermare la nostra scelta di votare no alla fiducia e di stare all’opposizione” scrive il Cavaliere. (continua dopo la foto)“Al ...

Governo - Conte incontra i partiti. Berlusconi : 'No al sostegno di Forza Italia' : Sono partite alle 12 le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte. 'Sarò l'avvocato del popolo italiano, non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul serio', ha dichiarato ieri il giurista ...

Silvio Berlusconi : "Il governo Conte non avrà il sostegno di Forza Italia" : Forza Italia ha avuto un atteggiamento "responsabile", che è stato "determinante" per la formazione del nuovo governo, ma non darà la fiducia all'esecutivo. Ad annunciarlo, in una nota, è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi."L'atteggiamento responsabile di Forza Italia, che ha rinunciato a porre veti o pregiudiziali, è stato determinante nel consentire al Capo dello Stato di assegnare l'incarico di ...

Giuseppe Conte visto dagli 'altri'. Cosa dicono Pd e Forza Italia : Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno dubbi né esitazioni: Giuseppe Conte non è e non sarà un premier tecnico. Bensì un presidente del Consiglio politico a tutti gli effetti, in quanto "tutti i premier sono politici", afferma il segretario della Lega. E Di Maio scandisce: "sarà un presidente del Consiglio politico, indicato da due forze politiche di un governo politico ...

Forza Italia va all'attacco "Con Conte M5S e Lega deludono le aspettative" : Più il governo gialloverde prende forma e più Forza Italia si prepara a stare all'opposizione. Anche il nome del premier indicato a Sergio Mattarella non piace agli azzurri. ' Qualora il Capo dello ...