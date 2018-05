Forum CUG | la proposta di una piattaforma web nazionale

meteoweb.eu

: Il forum nazionale dei CUG premiato al FORUMPA 2018 - cug_inaf : Il forum nazionale dei CUG premiato al FORUMPA 2018 -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Anche quest’anno, ildei CUG – di cui l’Agenzia Spaziale Italiana è membro fondatore e partecipante al Comitato di Coordinamento ristretto – organizza alPA di Roma una Conferenza dedicata alle tematiche delle pari opportunità e il benessere organizzativo, e in particolare ladi creazione di unaweb. La Conferenza, dal titolo “Ildei CUG 4.0. condividere la conoscenza è un bene immateriale prezioso. Un progetto per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e per il benessere organizzativo nella P.A.” è quindi intesa a sottolineare l’importanza della sfida di condivisione della conoscenza tra tutti i CUG (ad oggi ne aderiscono aloltre 150), attraverso adeguati strumenti virtuali, per realizzare uno scambio strutturato di informazioni, buone prassi e dati, per trarre il massimo vantaggio dalla diversità e ...