Formula 1 | GP Monaco Vanzini | ' Red Bull mette le ali | Ferrari pronta a tarparle'

Formula 1 Monaco 2018 : orari tv gara di Montecarlo su Sky e TV8 Video : I motori della Formula 1 torneranno ad accendersi nel weekend. I circus fara' tappa a Montecarlo dopo il Gran Premio di Spagna [Video] conquistato da Lewis Hamilton. Il pilota inglese della Mercedes, grazie al successo di Barcellona, ha incrementato il proprio vantaggio in classifica. Al momento è leader con 95 punti e precede Sebastian Vettel con 78 punti. Il pilota tedesco della Ferrari era rimasto ai piedi del podio nel corso dell’ultimo ...

Formula 1 - Gp Monaco 2018 : come vedere la gara in tv e in streaming : Il Gran Premio di Monaco è uno dei più attesi dell'anno: forse non uno dei più spettacolari in pista, dal punto di vista tecnico, ma senz'altro il più famoso e pittoresco. I bolidi della F1 sono...

Formula 1 - GP Monaco. Verstappen - che fai? Retromarcia nelle libere 1 mentre arriva Vettel : Continua a far parlare di sé Max Verstappen , e non solo per le buone prestazioni della Red Bull nella prima giornata di libere nel Principato di Monaco. Secondo nelle FP1 alle spalle del compagno ...

Formula1 - GP Monaco. I segreti dell'assetto di una monoposto di F1 nel Principato : L'importanza del set up o assetto Se c'è una parola che è ripetuta quasi come un mantra nelle competizioni automobilistiche di qualsiasi categoria, questa è "l'assetto". Diventa infatti fattore ...

Formula 1 Gp di Monaco 2018 - le prove libere in diretta : Sesta tappa del mondiale sul circuito di Montecarlo. La guida completa al weekend di F1 F1 Gp Spagna 2018, vince Hamilton. La classifica aggiornata

Pronostico Formula 1/ GP Monaco 2018 Montecarlo - il punto di Giovanni Minardi : vedo bene Raikkonen - esclusiva - : Pronostico Formula 1, GP Monaco 2018 Montecarlo, il punto di Giovanni Minardi: vedo bene Raikkonen , esclusiva, . L'analisi della corsa più attesa.

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : tempi e classifica (Gp Monaco 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Monaco 2018 Montecarlo: tempi e classifica delle due sessioni, nel Principato si va in pista già oggi (giovedì 24 maggio)(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 01:15:00 GMT)

Formula 1 - GP Monaco. Cinque cose da sapere prima della gara nel Principato : 1, Quale assetto per le monoposto? Siamo su un circuito da massimo carico aerodinamico che richiede un ottimo telaio per ottenere la massima aderenza, il cosiddetto "grip meccanico", sull'asfalto ...

Formula 1 - Leclerc sul ritorno a Monaco delle grid girls : 'Bello - ma sono fidanzato' : Al GP di Monaco rivedremo le grid girls , ma è una scelta fatta solo in occasione di questo weekend e che non porta Liberty Media a fare un passo indietro sulla decisione presa prima del via della ...

Formula1 GP Monaco - tutto quello che c'è da sapere sul GP più 'cool' della stagione : Dopo la gara di Barcellona dominata dalla Mercedes, il Circus della Formula 1 si sposta sul tracciato cittadino del Principato di Monaco dove la Ferrari è attesa ad un pronto riscatto dopo i problemi ...