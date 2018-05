Ford F-150 Raptor - Nuove sospensioni per il model year 2019

quattroruote

(Di giovedì 24 maggio 2018) IlF-150si aggiorna, introducendo in gamma dotazioni inedite e innalzando ulteriormente il proprio livello prestazionale. Con ilil più estremo dei pick-up diventa ancor più robusto e sportivo, proponendosi per la prima volta con soluzioni tecnologiche appositamente sviluppate per migliorare la guidabilità nelloff-road più impegnativo. Assetto elettronico. Gli aggiornamenti hanno apportato miglioramenti allassetto, ora dotato di ammortizzatori Fox 3.0 Internal Bypass a controllo elettronico che, tramite alcuni sensori, rilevano quando il veicolo sta affrontando un salto e si irrigidiscono per garantire un atterraggio più morbido. Il sistema Live Valve regola a ciclo continuo la taratura dellassetto per migliorare la guidabilità stradale e rendere più confortevole ogni tragitto, anche nel fuoristrada più estremo dove è possibile sfruttare totalmente ...