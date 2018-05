Fondazione Cariplo | con Si Scuola-Impresa rilancia formazione tecnica

sportfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Un milione e mezzo di euro, 74 scuole, 150 docenti, migliaia di studenti per trasformare i laboratori degli istituti tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di innovazione e ricostruire il legame con il mondo delle imprese. E’ in sintesi il programma di, con il supporto diPolitecnico di Milano che verrà presentato il 18 maggio. Dal 1990, sul totale dei diplomati dellasecondaria, gli allievi degli istituti tecnici sono passati dal 44% al 35%, mentre quelli dei licei sono saliti dal 30% al 45%. SI-vuolere l’istruzione tecnico-professionale, fornendo agli istituti, già a partire dall’anno scolastico 2018-19, attrezzature e strumentazioni ritenute idonee dai docenti. SI-ha messo a disposizione 1.500.000 di euro, coinvolto 74 istituti statali e paritari ...