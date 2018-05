Foggia | Stroppa nuovo allenatore del Bologna? Vedremo cosa succederà | c' è un

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Foggia - gli ultimi aggiornamenti sul tecnico Stroppa : Panchina Foggia – Dopo un inizio di campionato difficile in Serie B il Foggia ha cambiato passo, il mercato di gennaio ha portato a conquistare diversi risultati positivi e risalire in classifica fino ad arrivare ad un passo dalla qualificazione ai playoff. Adesso si sta programmando la prossima stagione, l’intenzione è quella di confermare i migliori e mettere a segno 2-3 colpi per tentare il salto di categoria. Si delinea anche la ...

Serie B - il Foggia tra sogni e incertezze : qual è la verità? Stroppa provoca : Il Foggia è in procinto di finire un campionato positivo dal punto di vista sportivo e tecnico, che l'ha visto passare da una prima parte di stagione in fondo alla classifica ad un girone di ritorno giocato da protagonista. Un campionato però fatto anche di tante nubi e incertezze sul piano societario. Il commissariamento della società ha creato qualche problema soprattutto sotto l'aspetto organizzativo, anche se non ha cambiato le idee della ...

DIRETTA/ Ternana-Foggia (risultato finale 2-2) streaming video e tv : Mazzeo salva Stroppa dal KO : DIRETTA Foggia Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gran momento di forma per le due squadre, reduci da vittorie spumeggianti

Foggia - tris all'Ascoli : Stroppa a un punto dalla zona playoff : Nel primo anticipo della 35giornata di Serie B il Foggia batte l'Ascoli 3-0 e si porta a un punto dalla zona playoff. Decidono le reti di Deli, Mazzeo , che sbaglia anche un rigore, e Loiacono. L'...

Foggia - Stroppa : 'Troppa sufficienza davanti alla porta - dispiace perdere così' : Il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno contro l'Empoli: 'Siamo arrivati davanti alla porta, sbagliando l'ultimo passaggio. È vero che rimbalza male la palla, ma c'è sufficienza ad andare a fare lo stop. Nel primo ...

Foggia : un premio per Stroppa e le decisioni del Giudice Sportivo : Dopo la sconfitta per 3-1 in quel di Parma, incombe il trentatreesimo turno del campionato di Serie B ConTe.it 2017/18, con ben nove partite - tra le quali Foggia-Pro Vercelli - che verranno disputate alle ore 20:30 del "giovedì Santo", con il Giudice Sportivo della Lega B che ha pubblicato nella giornata di ieri le sue decisioni sulle partite dell'ultimo week-end. Nel frattempo Giovanni Stroppa è stato premiato a Firenze in occasione di un ...

Foggia - Stroppa Panchina d’Oro per la C ma il sogno del tecnico è un altro : Stroppa si è aggiudicato il premio come miglior allenatore della scorsa stagione per il campionato di Serie C ma il sogno dell’allenatore è un altro, quello di poter lottare per i playoff in Serie B con il Foggia, il distacco permette ancora di credere all’impresa, ecco le dichiarazioni a margine della cerimonia: “L’anno scorso abbiamo fatto dei numeri straordinari, un po’ mi aspettavo questo premio. E’ una ...

Verso Parma-Foggia - mister Stroppa : ‘Partita da altri palcoscenici’ : Ieri pomeriggio mister Giovanni Stroppa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti presso la sala stampa “Antonio Fesce” dello stadio “Pino Zaccheria”. Tra gli argomenti trattati, la notizia dei domiciliari concessi al patron Fedele Sannella - che era in carcere dal 24 gennaio scorso, per provvedimento emesso dal gip Giulio Fanales in base all’inchiesta che ha portato anche al commissariamento della società dauna - e l’imminente partita ...