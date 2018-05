Flat tax | Cei contro | ‘No a meno tasse per tutti | aumentare quelle su attività

Sondaggi Politici Elettorali/ Conte - i primi atti del Governo Lega-M5s? Lavoro e Flat tax ‘battono’ Fornero : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:00:00 GMT)

Governo - la Cei boccia la Flat tax 'Vigileremo'. Poi l augurio a Conte di 'aver assorbito a Firenze un po di umanesimo' : ROMA - Parlando del Governo che si sta formando , la Cei boccia la flat tax e considera tra i 'principi irrinunciabili' quello della 'progressività fiscale', il che vuol dire 'non tagli per tutti ...

"Flat tax in Italia può funzionare"/ Bloomberg e Wall Street Journal approvano la linea Salvini-Berlusconi : "La flat tax in Italia può funzionare", la proposta della Lega di Matteo Salvini incontra il parere favorevole di Bloomberg e del Wall Street Journal.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:28:00 GMT)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Conte - elettori Lega bocciano reddito cittadinanza assieme a Flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:42:00 GMT)

Governo - Calenda : “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non se ne farà niente - è solo chiacchiera elettorale” : “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non succederà, è tutta chiacchiera elettorale”. Sono le parole di Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, all’uscita dall’assemblea di Confindustria, sull’ipotesi che l’ipotetico Governo Lega-M5s realizzi sia la flat tax sia il reddito di cittadinanza. L'articolo Governo, Calenda: “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non se ne farà niente, è solo chiacchiera ...

Giovanni Dosi : «Reddito di cittadinanza e Flat tax? Incompatibili» : L’esperto di innovazione, professore al Sant’Anna di Pisa e maestro di Andrea Roventini, boccia un contratto di governo troppo favorevole alla Lega: «Realizzabile? Sì, se vogliamo portare il deficit all’8%. Con la “tassa piatta” diventa insostenibile tutto il resto»...

Flat tax di M5S e Lega : ecco come cambiano le cose e a chi conviene - gli esempi : In attesa che finalmente possa essere dipanata la matassa relativa al nuovo Governo in maniera definitiva, è il momento in cui si prova a capire quali possono essere i punti di accordo di un programma di un esecutivo che metterà insieme due forze che, almeno in campagna elettorale, risultavano avversarie. Tra i punti su cui sembra destinata ad esserci convergenza di idee c’è la Flat Tax. In questi casi si sprecano fiumi di inchiostro ...

[L'intervista] Il 50% della Flat tax gialloverde in tasca al 10% più ricco. Agli altri andrebbero le briciole : Per far ripartire l'economia non sarebbe stato meglio puntare sugli investimenti anziché sul tAglio delle tasse? "In realtà questi 50 miliardi di euro al momento non ci sono. Per averli bisognerebbe ...

L’una tantum della pace fiscale non «copre» la Flat tax : Se l’operazione flat tax a due aliquote costerà a regime, come si stima, attorno ai 50 miliardi occorreranno coperture pluriennali certe e strutturali. Tra queste si annovera...

Flat tax - conveniente per chi guadagna almeno 30 mila euro : ecco 3 esempi : La Flat-tax, inserita nel contratto di governo M5S-Lega, non avrebbe effetto sui redditi fino a 15mila euro. Non converrebbe alle famiglie monoreddito e alle coppie con due stipendi, mentre fa risparmiare i single

Single e redditi di almeno 30mila euro : i casi in cui la Flat tax diventa conveniente : C'è una soglia che rende conveniente la flat tax proposta da M5S e Lega: 30mila euro. Chi guadagna almeno questa cifra allora potrà avere vantaggi nell'applicazione della tassa che prevede due aliquote, al 15 e al 20 per cento. I calcoli, fatti dal Corriere della Sera, prendono spunto da alcune simulazioni del Sole 24 Ore.Scrive il Corsera:"L'effetto delle due sole aliquote al 15 e al 20% sopra e sotto gli 80mila euro di reddito ...

Imprese - i conti della «doppia» Flat tax : I primi calcoli per la tassazione al 15% e al 20% ipotizzata dal contratto di programma Lega-Movimento 5 Stelle consentono un risparmio d'imposta la cui entità dipenderà molto da quali saranno le regole per l'incrocio tra aliquote e imponibile. Tra le questioni aperte anche il raccordo con la base imponibile unica in via di definizione a livello Ue e il futuro di Iri e regime forfettario per le piccole partite Iva...

Altro che Flat tax : in Italia i ricchi già pagano meno tasse di tutti : Grazie a una giungla di norme che violano la progressività, i benestanti sono superfavoriti rispetto a lavoratori e pensionati. Ma all'estero non funziona così Esclusivo: la flat tax di Matteo Salvini è un'idea di un bancarottiere" tutti parlano di abbassare le tasse, nessuno di combattere l'evasione" Contratto di governo Lega-M5s: ecco il testo"