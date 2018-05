Findus sempre più sostenibile | entro 2019 lo saranno 90% vegetali

askanews

: RT @kkosacieragdr: ho sempre creduto che i soffoconi fossero tipo una sottomarca dei sofficini findus beh a quanto pare mi sbagliavo - djocn : RT @kkosacieragdr: ho sempre creduto che i soffoconi fossero tipo una sottomarca dei sofficini findus beh a quanto pare mi sbagliavo - Ila__C : @GiorgiaPapasso 'Findus. La mia scelta quotidiana, sempre.' - dovecavolo : Capitan Findus che offre bastoncini di pesce, sempre circondato solo da bambini: io non mi fiderei tanto! -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Milano, 24 mag. , askanews,fa un altro passo in avanti in direzione della sostenibilità. Nel claim della nuova campagna 'Coltiviamo il futuro per un'agricoltura' c'è la sintesi ...