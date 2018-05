Finale Champions League 2018 | Real Madrid e Liverpool sono a Kiev FOTO

Lione-Wolfsburg 4-1 - Finale Champions League calcio femminile 2018 : le francesi dilagano nei supplementari ed entrano nella storia! : Accade tutto nei tempi supplementari nella Finale dell’Uefa Champions League 2018 di calcio femminile, al Valeriy Lobanovskyi Stadium di Kiev. Si impongono le campionessa in carica del Lione 4-1 contro le tedesche del Wolfsburg, in una grande classica del “Pallone in rosa”. Le transalpine entrano nella storia grazie a questo successo essendo la prima squadra a diventare pentacampione in questa rassegna e la prima a vincere tre ...

Champions - Finale 2020 a Istanbul : L'Uefa si è pronunciata sulle sedi che ospiteranno le finali dei tornei continentali delle edizioni 2019-20. Tra le città indicate ce n'è una che evoca ricordi nefasti per i tifosi rossoneri: Istanbul.

La Finale di Champions League s’infiamma : è sfida anche tra le sexy Wags di Real Madrid e Liverpool [GALLERY] : Dalla compagna di Cristiano Ronaldo a quella di Firmino: quanto sono sexy le Wags che infiammeranno la finale di Champions League?! Sarà una notte magica per una delle due squadre che sabato sera si incontreranno durante la finale di Champions League allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Il Real Madrid ed il Liverpool si daranno battaglia in quello che è il match più importante della stagione e che vedrà alla fine alzare al cielo la coppa ...

Champions League - lo stadio Olimpico di Istanbul ospiterà la Finale del 2020 : A distanza di 15 anni da quel rocambolesco Milan-Liverpool, lo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul ospiterà di nuovo la finale di Champions League Lo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul ospiterà la finale di Champions League nel 2020. La decisione è stata presa oggi in occasione del meeting del Comitato Esecutivo Uefa a Kiev, sede quest’anno dell’ultimo atto della massima competizione continentale tra Real Madrid e Liverpool. ...

Salah - ecco le sue scarpe per la Finale di Champions League : ecco le Adidas X18+ : scarpe Salah finale Champions League. Adidas ha presentato la nuova X18+, una scarpa da calcio progettata per massimizzare la velocità dei giocatori più temibili. Inclusa nel pack Energy Mode insieme alle varianti Predator, NEMEZIZ e COPA, questa nuova proposta si ispira ai precedenti modelli Adidas, proponendone una rilettura contemporanea grazie alla moderna intersuola e alle […] L'articolo Salah, ecco le sue scarpe per la finale di ...

Salah : "Rispetterò il ramadan anche il giorno della Finale di Champions" : Il quotidiano egiziano Al-Masry Al-Youm, sempre molto ben informato su tutto ciò che riguarda Mohamed Salah, ha ricevuto la conferma che l'attaccante del Liverpool e della nazionale nordafricana rispetterà il ramadan anche sabato 26 maggio, giorno della finale di Champions League contro il Real Madrid. Una decisione destinata a far discutere, dato che come tutti sanno il ramadan consiste in un periodo forzato di astensione - della durata di un ...

